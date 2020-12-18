Hisar füzesi özellikleri nelerdir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında ilk yerli ve milli füze sistemimizin test atışının başarılı olduğunu duyurdu.
HİSAR FÜZESİ NEDİR?
HİSAR, karadan havaya füze savunma sistemi grubudur. Grup içinde, alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-A, orta irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-O ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi HİSAR-U yer alır. Sistemler, Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007'den itibaren geliştirilmektedir.
Gelişim tarihçesi
18 Nisan 2007'de, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (T-LALADMIS) ihtiyacına yönelik başlatılan programda yerli ve yabancı savunma sanayii şirketlerine teklif çağrısında bulunur. Çağrıya, toplamda 18 şirket yanıt verir.28 Eylül 2008'de de, 18 adet sistemin, 27 ek sistem alma seçeneği ile, doğrudan temini için SSM ikinci bir teklif çağrısı gerçekleştirir.Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, 20 Haziran 2011'de ana yüklenici Aselsan ve ana-alt yüklenici Roketsan olmak üzere proje ihalesi neticelendirilir.[4] Savaş başlığı ve batarya geliştirilmesi için TÜBİTAK-SAGE ve veri bağlantıları çalışması için Meteksan Savunma alt yükleniciler olarak belirlenir. Proje maliyetleri, sırasıyla, alçak-irtifa sistemi için 314,9 milyon €, orta-irtifa sistemi için 241,4 milyon € olarak değerlendirilmiştir.
Operasyonel tarihçe
3 Mart 2020’de Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir katıldığı bir televizyon programında, karadan havaya füze savunma sistemi HİSAR’ın bir haftaya Bahar Kalkanı Harekâtı'nda sahada yerini alacağını açıkladı.
HİSAR-A
Hisar-A (Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi),FNSS ACV-30 aracı şasisine montelenmiş dört dikey Hisar-A lançerinden ve füzelerinden oluşur. Araçlı Hisar-A sistemine, bağımsız bir sistem olabilmesi için, bir hava gözetleme radarı ve bir elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) sistemi montelenmiştir.
Minimum menzil: 2 km
Maksimum menzil: 15 km
Minimum irtifa: 30 metre
Maksimum irtifa: 5 km,
HİSAR-O
HİSAR-O (Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi),Mercedes Zetros şasisine monte edilmiş dikey bir lançerden oluşur.
Minimum menzil: 3 km
Maksimum menzil: 25+ km
Minimum irtifa: 50 metre
Maksimum irtifa: 15 km
Mach hızı: Mach 2
HİSAR-U (SİPER)
HİSAR-U (Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi) Siper, 8x8 Man aracı ile taşınacaktır. Geliştirilmesi devam etmektedir.
Minimum menzil: 30 km
Maksimum menzil:150+ km
Minimum irtifa: 100 metre
Maksimum irtifa: 20 km
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