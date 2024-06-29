Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hırvatistan ve Bosna Hersek dışişleri bakanları Türkiye ile üçlü toplantının ardından konuştu: | Dış Haberler

        Hırvatistan ve Bosna Hersek dışişleri bakanları Türkiye ile üçlü toplantının ardından konuştu:

        Hırvatistan ve Bosna Hersek dışişleri bakanları, Türkiye ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını, bu ilişkilerin birçok alanda daha da gelişmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:37 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hırvatistan ve Bosna Hersek'ten Türkiye açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde gerçekleşen Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        Ev sahibi bakan Grlic Radman, bu tarzda yapılan 9'uncu toplantının gerçekleştiğini söyleyerek, "En son Kasım 2020'de Antalya'da bir araya gelmiştik. Bu tarz üçlü toplantıların karşılıklı güven ve işbirliğinin artırılması için önemli olduğu noktasında hemfikiriz." dedi.

        Güvenli, istikrarlı ve refah içerisindeki Batı Balkanların ortak stratejik çıkar olduğuna işaret eden Grlic Radman, "Hırvatistan, Bosna Hersek ile Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasından son derece memnun. Bosna Hersek ile yapılacak olan hükümetler arası ilk konsey toplantısı da en kısa sürede gerçekleşir diye umuyorum." diye konuştu.

        REKLAM

        Grlic Radman, Türkiye'ye ocakta gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Fidan ile verimli toplantılar gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Hırvatistan, Türkiye'yi AB'ye çok önemli bir aday ülke ve önemli bir NATO müttefiki olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

        Türkiye ile siyasi ilişkilerin gelişmesi ve güçlenmesinden son derece memnun olduklarını aktaran Grlic Radman, "Türkiye ile 3 yıldır oldukça dinamik ve verimli ilişkilerimiz var. Bu devamlılık için teşekkür etmek isterim." diye konuştu.

        Grlic Radman, Türk firmalarının Hırvatistan'ı yatırım alanında çekici bulduğunu belirterek, Türkiye'nin turizm, küresel enerji, bankacılık ve altyapı gibi birçok alanda önemli projelerle yer aldığını dile getirdi.

        "Türkiye ile geleneksel, tarihi ve köklü ilişkilerimiz var"

        Konakovic de Hırvatistan'ın Bosna Hersek'in önemli bir komşusu olduğunu vurgulayarak, ülkesine AB'ye üyelik sürecindeki destekleri için teşekkür etti.

        Türkiye'nin Bosna Hersek için dost ve kardeş ülke olduğunu vurgulayan Konakovic, "Türkiye ile geleneksel, tarihi ve köklü ilişkilerimiz var." dedi.

        REKLAM

        Konakovic, Hırvatistan ve Türkiye ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Yeni fırsatları değerlendiriyoruz, işbirliği yapabileceğimiz alanları ele alıyoruz. Ekonomi, altyapı, enerji gibi birçok alanın üzerinde duruyoruz." diye konuştu.

        Üçlü toplantıların her yıl düzenlenmesi yönünde görüş birliğine vardıklarını söyleyen Konakovic, şunları kaydetti:

        "Bir araya gelmek ve bilgi paylaşmak son derece önemli. Bosna Hersek'in istikrarı bölgenin önceliklerinden birisi. Türkiye'nin de bölgede ciddi bir rolü var zira Türkiye'nin bölgede iyi ilişkileri mevcut. Bu da Bosna Hersek'in egemenlik ve toprak bütünlüğü için oldukça önemli."

        Konakovic, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1995'te Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde 8 binden fazla Bosnalı Müslüman erkek ve çocuğun katledildiği 11 Temmuz'un 'Soykırımı Düşünme ve Anma Günü' olarak ilan edilmesi için gösterdiği destek ve çaba için mevkidaşlarına teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Habertürk Anasayfa