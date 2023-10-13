Puanını 13'e çıkartan Türkiye zirvede yer alırken, bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada yer aldı. 7'şer puanlı Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. basamakta bulundu. İlk galibiyetini dün sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek elde eden Letonya ise 3 puanla son sırada yer aldı.