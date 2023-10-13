Hırvatistan'ta ilklerin gecesi yaşandı! Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Milli Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılma yolunda çok büyük bir adım attı. Ay-yıldızlı ekip, 2018 Dünya Kupası finalisti ve 2022 Dünya Kupası yarı finalisti Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek birçok ilki de yaşadı. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm detaylar
- 1
Deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılma yolunda çok büyük bir adım attı.
- 2
Hırvatistan'ın Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı ekip Barış Alper Yılmaz'ın golüyle kazanarak, bu karşılaşma öncesinde averajla gerisinde bulunduğu rakibini geçerek grupta liderliğe yükseldi.
- 3
Puanını 13'e çıkartan Türkiye zirvede yer alırken, bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada yer aldı. 7'şer puanlı Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. basamakta bulundu. İlk galibiyetini dün sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek elde eden Letonya ise 3 puanla son sırada yer aldı.
-
- 4
A Milli Futbol Takımı'nın grupta 2 maçı kaldı. Milli takım Konya'da 15 Ekim Pazar günü Letonya'yı yenerse diğer maçların sonuçlarına bakmadan EURO 2024 biletini alacak.
- 5
Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.
- 6
Hırvatistan zaferiyle EURO 2024 kapısını aralayan Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız; Letonya galibiyeti veya Galler beraberliğiyle finallere gitmeyi garantileyecek.
-
- 7
A Milli Takım'ın bu galibiyetiyle birlikte grubu Ermenistan'ın üstünde bitirmesi garantilendi. EURO 2024 için bundan sonra Hırvatistan ve Galler ile yarışacağız.
- 8
İLKLERİN GECESİ
Ay-yıldızlı ekip, 2018 Dünya Kupası finalisti ve 2022 Dünya Kupası yarı finalisti Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek birçok ilki de yaşadı.
- 9
Hırvatistan'ı mağlup eden Türkiye, Avrupa elemelerinde rakibine sahasındaki ilk yenilgiyi yaşattı. Milli takım, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetimindeki ilk maçını kazandı.
-
- 10
Hırvatistan karşısında galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'da oynadığı 8. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı. Hırvatistan'ın en yeni ve modern stadı Opus Arena'da oynanan ilk milli maçı Türkiye kazandı.
- 11
Türkiye, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Milli takım daha önce Zagreb'de oynanan 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı.
- 12
Aday kadroya ilk kez davet edilen Kenan Yıldız, Hırvatistan karşısında forma şansı bularak, A Milli Takım kariyerine başladı.
-