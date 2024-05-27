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        Haberler Gündem Güncel Hırsızlıktan aranıyordu, çalarken yakalandı

        Hırsızlıktan aranıyordu, çalarken yakalandı

        İzmir'de hırsızlık suçlarından 49 yıl hapis istemiyle aranan şahıs motosiklet çalarken yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 23:00 Güncelleme: 27.05.2024 - 23:00
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        Hırsızlıktan aranıyordu, çalarken yakalandı
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        İzmir'de, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 49 yıl 15 ay 11 gün hapis cezası ile aranan firari V.Ü., motosiklet çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

        Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, bir şüphelinin motosiklet çalmaya çalıştığını tespit etti.

        Fotoğraf: DHA

        Suçüstü yakalanan şüpheliye GBT (Genel Bilgi Toplama) yapıldı. İsmi V.Ü. olduğu öğrenilen şüphelinin yapılan sorgusunda, çeşitli hırsızlık suçlarından 49 yıl 15 ay 11 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. V.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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