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        Haberler Dünya Hiroşima'da yetkililer uyardı: "Kimyasal kediye" dikkat edin

        Hiroşima'da yetkililer uyardı: "Kimyasal kediye" dikkat edin

        Japonya'da ve kimyasal dolu tankın içine düştüğünden şüphelenilen bir kedi yetkilileri alarma geçirdi. Gece karanlığında kaybolan kedi için bölge halkına "yaklaşılmaması" uyarısı verildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 10:16 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:33
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        Hiroşima'da "kimyasal kedi" uyarısı
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        Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'da kaybolan ve kimyasal dolu tankın içine düştüğünden şüphelenilen bir kedi için halk uyarıldı.

        Ulusal basındaki habere göre, Hiroşima eyaletinin Fukuyama bölgesinde gece karanlığında kaybolan bir kedi için bölge halkına "yaklaşılmaması" uyarısı verildi.

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        Hafta sonu kaybolan ve en son bir kaplama fabrikasının güvenlik kameralarına yansıyan kedinin, fabrika önünde ayak izleri bırakarak hızla kaçtığı görüldü.

        Burada çalışan bir işçi, kedinin "kırmızımsı sarı" pati izlerinin, fabrikadaki "altı değerlikli kromla" (Kromiyum-6) dolu 3 metre derinliğindeki fıçıya kadar gittiğini tespit etti.

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        Kaplama fabrikası Nomura Mekki Fukuyama'nın müdürü Kobayaşi Akihiro, kimyasal fıçının üzerini örten çarşafı kısmen yırtılmış halde bulduklarını söyledi.

        Böyle bir hadisenin yaşanmasını hiç beklemediklerini söyleyen şirket yetkilileri, kedi gibi küçük hayvanlara karşı önlem alacaklarını duyurdu.

        "GÖRÜRSENİZ DOKUNMAYIN"

        Fıçı içindeki kimyevi maddenin "dokunulduğunda ya da solunduğunda döküntü ve iltihaba yol açabilen ve kansere kadar gidebilen" rahatsızlıklara neden olduğu aktarıldı.

        Fukuyama Belediyesi, açıklamasında, "kimyevi fıçıya düştükten sonra şehir içinde başıboş dolaştığından" şüphelenilen kediyi bulmak amacıyla devriyeleri artırdıklarını bildirdi.

        Kedinin, aramalara rağmen yerinin belirlenemediğini kaydeden belediye, kedinin görülmesi halinde "yaklaşılmaması ve dokunulmaması uyarısında" bulundu.

        Uyarıda, "Anormal görünen bir kedi bulursanız, lütfen ona dokunmayın ve belediyeye ya da polise başvurun. Eğer ona dokunursanız, onu bol suyla yıkayın" ifadeleri kullanıldı.

        MADDE ÇOK ZARARLI

        "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention-CDC) söz konusu kimyevi maddeyi "gözlere, cilde ve solunum sistemine zararlı" olarak nitelendiriyor. CDC internet sitesinde "İşçiler altı değerlikli kroma maruz kalmaktan zarar görebilir. Maruz kalma düzeyi doza, süreye ve yapılan işe bağlıdır" ifadeleri yer alıyor.

        İsveç'teki Karolinska Enstitüsü kimyasal risk uzmanlarından Linda Schenk ise konuya ilişkin, "Kürk, cildi büyük yanıklardan korusa bile, kediler kürklerini yalayarak ve aşındırıcı solüsyonu ağza taşıyarak temizler" dedi. Schenk, "Tahminimce kedi ölmüştür ya da kimyasal yanıklar nedeniyle kısa sürede ölebilir" diye konuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #Japonya
        #kimyasal
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