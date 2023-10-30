Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Nadir görülen iki burunlu kedi mutlu sona kavuştu: Barınaktan sahiplenildi

        Nadir görülen iki burunlu kedi mutlu sona kavuştu: Barınaktan sahiplenildi

        Birleşik Krallık 'ta iki burunla olarak dünyaya gelen 4 yaşındaki evsiz kedi, Ekim ayında yeni yuvasına kavuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 19:33 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DOĞUŞTAN İKİ BURUNLU

          Kedileri Koruma Derneği'nin Warrington kentindeki sahiplendirme merkezi yetkilileri "Dadı McPhee" kendilerine getirildiğinde sadece büyük bir buruna sahip olduğunu düşünüyorlardı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Daha sonra kediyi inceleyen veteriner ekip kedinin iki buruna sahip olduğunu fark etti. İki burunlu kedinin çok nadir görüldüğünü ifade eden veteriner Fiona Brockbank, yarık dudak ve damak gibi diğer durumların görüldüğünü ve katılsal ya da rahimdeki problemlerden kaynaklı olabileceğini aktardı.

        • 3

          YENİ AİLESİNE KAVUŞTU

          Merkezin müdürü Lindsay Kerr, evsiz kediye ikonik burnuyla bilinen meşhur çizgi karakter Dadı McPhee'nin adını verdi. Daha önceki sahibinin sağlık sorunları ve maddi koşulları nedeniyle barınağa bırakılan Dadı McPhee yeni ailesine geçtiğimiz günlerde kavuştu.

        • 4

          İki burunlu kedinin fiziksel durumu herhangi bir sorun teşkil etmiyor.

          Kaynak: BCC, Cats Protection.org

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Habertürk Anasayfa