Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama

"Gerçekten çok yetenekli ve zeki bir oyuncu. Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilme yeteneğine sahip, teknik açıdan kuvvetli, güçlü ve son derece etkileyici bir dribbling yeteneğine sahip. Yaptığı her şeyde bir çeşit kolaylık ve doğallık var. Biraz zorunluluktan olsa da, sonuçta başarılı oldu."