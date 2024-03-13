Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
Transfermarkt, İtalya Serie A'da öne çıkan 122 futbolcunun piyasa değerlerini güncelledi. Değerlendirmede milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın değerinde büyük bir artış yaşandı. Yıldız, yeni piyasa değeri ile Hakan Çalhanoğlu'nun ardından en değerli Türk futbolcu olmayı başardı
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Transfermarkt, İtalya Serie A'da öne çıkan 122 futbolcunun piyasa değerlerini güncelledi.
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Serie A'nın bu güncellemesinde en çok değer kazanan futbolcu da Kenan Yıldız oldu. Milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Zeki Çelik'in piyasa değerleri ise sabit kaldı.
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Aralık 2023'e kadar 10 milyon € piyasa değeri olan Kenan Yıldız'ın yeni değeri 30 milyon € oldu. Genç yeteneğin piyasa değeri 20 milyon € arttı.
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Yıldız, bu değeriyle 18 yaş ve altı futbolcular arasında ilk 10'a girdi.
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En değerli Türk futbolcuları listesinde Hakan Çalhanoğlu 40 milyon € ile zirvede yer alırken, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü 30 milyon € ile ikinci sırayı paylaşıyorlar.
Yıldız, bu sezon Serie A'da 575 dakika süre alırken 1 gol kaydetti.
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Transfermarkt’ın İtalya temsilcisi Jatin Dietl, milli oyuncumuz için şu ifadeleri kullandı:
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"Gerçekten çok yetenekli ve zeki bir oyuncu. Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilme yeteneğine sahip, teknik açıdan kuvvetli, güçlü ve son derece etkileyici bir dribbling yeteneğine sahip. Yaptığı her şeyde bir çeşit kolaylık ve doğallık var. Biraz zorunluluktan olsa da, sonuçta başarılı oldu."
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"Juve'nin teknik direktörü Max Allegri, Türk milli takım oyuncusunu beklenmedik bir şekilde zor bir görev verdi ve oyuncu, Juventus için şimdiye kadar üç gol atarak ve muhteşem dribblingler yaparak buna karşılık verdi. 16. haftadan itibaren takımda düzenli olarak yer alıyor ve ara sıra, performansı düşük olan Chiesa'yı bile ilk on birin dışında bırakmayı başardı."
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Roma'da forma giyen Zeki Çelik'in piyasa değeri 6 milyon € olarak sabit kaldı. Sağ bek oyuncusu, bu sezon 20 maçta 2 asist yaptı.
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Hakan Çalhanoğlu'nun piyasa değeri 40 milyon € olarak sabit kaldı ve en değerli Türk futbolcular arasında zirvede yer almaya devam ediyor. Milli oyuncu, bu sezon 31 maçta 11 gol ve 3 asist kaydetti.
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