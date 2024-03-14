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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü

        Erzurum'da öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü

        Erzurum'da karı-kocanın kıskançlık tartışması faciayla bitti. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün, tartıştığı ebe hemşire eşi Kadriye Böçkün ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü bıçaklayarak öldürdü. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede anne Kadriye Böçkün'ün 16, kızı Asude Helen Böçkün'ün ise 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaçan cani, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 06:49 Güncelleme: 14.03.2024 - 06:49
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        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
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        Erzurum'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün (46), kıskançlık nedeniyle tartıştığı ebe hemşire eşi Kadriye Böçkün (44) ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün’ü (20) bıçak darbeleriyle öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlı Böçkün, polis tarafından yakalandı.

        Olay, saat 00.20 sıralarında Erzurum’un Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi 5. katta meydana geldi. Zülküf Böçkün, ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri yatmak için odalarına gittikten sonra kendi yatak odasında aldattığından şüphelendiğini söylediği ebe-hemşire eşi Kadriye Böçkün ile tartışmaya başladı.

        Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Asude Helen Böçkün de tartışmaya dahil oldu. Yaşanan gerginlik sırasında Zülküf Böçkün, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve kızına saldırdı. Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine evde misafir olarak bulunan Zülküf Böçkün’ün kız kardeşleri odaya koştu.

        TEKRAR MUTFAKTAN BIÇAK ALIP SALDIRDI

        Müdahale eden kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün’ün elinden bıçağı aldı. Ancak tekrar mutfağa koşan öfkeli koca, aldığı bir başka bıçakla eşi ve kızına vurmaya devam etti. Talihsiz anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Zülküf Böçkün kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        ANNEYE 16, KIZINA 12 BIÇAK DARBESİ!

        DHA'nın haberine göre; sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne Kadriye Böçkün’ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün’ün ise 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

        OTOMOBİLLE KAÇARKEN YAKALANDI

        Çalışma başlatan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Zülküf Böçkün’ü kendi kullandığı otomobille Çat ilçesi girişinde yakaladı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Böçkün, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Anne Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün’ün cansız bedenleri ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Eşini ve kızını katleden 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün’ün Palandöken ilçesinde bir lisede görev yaptığı ve Erzurum Şehir Hastanesi’nde psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA, diğer fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
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