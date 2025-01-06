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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Hiromi ile Müzikal Bir Maceraya Yolculuk İş Sanat'ta

        Hiromi ile Müzikal Bir Maceraya Yolculuk İş Sanat'ta

        Dünyaca ünlü caz piyanisti Hiromi, virtüöz tekniğini ve farklı müzik türlerini harmanlayan enerjik performansını 15 Mayıs Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 13:06 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:06
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        Hiromi ile Müzikal Bir Maceraya Yolculuk
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        İş Sanat’ın 25. sezonda sanatseverleri buluşturacağı dünya yıldızlarına bir yenisi ekleniyor: 21. yüzyılın en önemli caz piyanistlerinden Hiromi, virtüöz tekniğini ve farklı müzik türlerini harmanlayan enerjik performansını 15 Mayıs Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu’na taşıyor.

        Dünya turnesi kapsamındaki İş Sanat konserinde Hiromi, son albümü Sonicwonderland ile dinleyicilerini benzersiz bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Albümünü “hayal gücümde başlayan yeni bir maceranın yolculuğu” olarak tanımlayan sanatçı, bu albümde yer alan parçalar için özel bir topluluk oluşturdu. “Albüm yapmak, bir film çekmek gibi; ben de her rol için mükemmel oyuncuyu arayan bir yönetmenim,” diyen Hiromi’ye bu projede Adam O’Farrill (trompet), Hadrien Feraud (bas) ve Gene Coye (davul) eşlik ediyor. “Hiromi’s Sonicwonder” yalnızca caz değil, aynı zamanda elektronik ve funk ögelerini de barındıran yenilikçi bir müzik anlayışıyla sahnede olacak.

        Albümde dikkat çeken, Metallica’nın basçısı Robert Trujillo ile birlikte yaratılan ve Sonicwonder’a uyarlanan Go Go, şarkıcı/söz yazarı Oli Rockberger ile birlikte yazdığı Reminiscence ve daha fazlası seyircisiyle İş Sanat’ta buluşacak.

        İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek konserin biletleri Biletix’te satışa çıktı.

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        #İş Sanat
        #Hiromi
        #caz
        #konser
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