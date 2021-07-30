İmla kurallarını araştıran pek çok kişi hipodrom kelimesinin doğru yazılışını araştırıyor. İşte hipodrom kelimesinin doğru yazılışı ve kelime anlamı...

HİPODROM NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin doğru yazılışının, HİPODROM şeklinde olduğu ortaya çıkıyor.

HİPODROM NE DEMEK?

1. isim At yarışları yapılan alan, koşu alanı.

2. isim, eskimiş Yunanistan ve Roma'da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer:

"Meşhur hipodromu yıkılmıştı, harabesi bir taş ocağı gibi kullanılıyordu." - Yahya Kemal Beyatlı