Hipertansiyonun günlük hayattaki olumsuz etkileri birçok alanda görülebiliyor

Kalbin kanı pompalarken damarda oluşturduğu basıncın normal değerlerin üzerinde bulunma durumu hipertansiyon olarak tanımlanırken, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü'nde tedavisi olmayan ancak kontrol altında tutulabilen yüksek tansiyon için halkın bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Basit gibi görünen ancak ölümcül olabilen hipertansiyonun, kontrol altında tutulmazsa günlük hayattaki etkisine ilişkin yapılan son araştırmaları AA muhabiri derledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 15 Mayıs'ta yayımladığı son araştırmada, tuz kullanımı ve hipertansiyon arasındaki yakın ilişkiyi ele aldı.

Zengin sayılan ülkelerde tedavinin kapsamlı olduğu belirtilen raporda, düşük gelirli ülkelerde hipertansiyon hastalarının sadece yüzde 26'sı uygun tedaviye erişim sağlayabilirken, yüksek gelirli ülkelerde bu rakamın yüzde 58'e kadar çıkabildiği kaydedildi.

Raporda, yüksek tansiyonun her bölgeyi, her ülkeyi ve her coğrafyayı etkileyen kronik bir rahatsızlık olduğu vurgulandı.