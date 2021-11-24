Tac Mahal’in kopyası! Eşi için yaptırdı...

DHA

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki özel eğitim kurumu sahibi ve öğretmen Anand Prakash Chouksey kendisi gibi öğretmen olan eşi Manjusha Chouksey için Tac Mahal’in bir kopyasını inşa ettirdi.

DHA'nın haberine göre 930 metrekarelik mermer evin, eşine olan sevgisinin bir sembolü olduğunu belirten Chouksey, evi turist ziyaretine açmak istediğini ifade etti.

Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Tac Mahal, Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından, 1631-1653 yılları arasında Uttar Pradesh eyaletine bağlı Agra'daki Yamuna Nehri kıyısında, eşi Mümtaz Mahal için bir mezar olarak yaptırılmıştı.