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        Haberler Dünya Hindistan'dan TRT World'e erişim engeli | Dış Haberler

        Hindistan'dan TRT World'e erişim engeli

        Hindistan basınında yer alan haberlere göre, TRT'nin uluslararası haber platformu TRT World'e ait X hesabına erişim engeli getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 12:20 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:30
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        Hindistan'dan TRT World'e erişim engeli
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        Hindistan, içerik politikalarına yönelik endişeleri gerekçe göstererek TRT World'ün X sosyal medya hesabına kısıtlama getirdi.

        Aynı zamanda Çin devlet medyasına ait Xinhua Haber Ajansı ve Global Times'a da erişim engeli getirildi.

        Yerel basında çıkan haberlerde, Türkiye'nin Pakistan'a yönelik desteğinin ardından Hindistan hükümetinin bu kararı aldığı ifade edildi.

        Hindistan'daki kullanıcılar TRT World sosyal medya hesabına girdiklerinde, "Hesap askıya alındı. Bu hesap, yasal bir talep üzerine Hindistan'da donduruldu." yazısıyla karşılaştı.

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