Hindistan'dan TRT World'e erişim engeli
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, TRT'nin uluslararası haber platformu TRT World'e ait X hesabına erişim engeli getirildi
Hindistan, içerik politikalarına yönelik endişeleri gerekçe göstererek TRT World'ün X sosyal medya hesabına kısıtlama getirdi.
Aynı zamanda Çin devlet medyasına ait Xinhua Haber Ajansı ve Global Times'a da erişim engeli getirildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, Türkiye'nin Pakistan'a yönelik desteğinin ardından Hindistan hükümetinin bu kararı aldığı ifade edildi.
Hindistan'daki kullanıcılar TRT World sosyal medya hesabına girdiklerinde, "Hesap askıya alındı. Bu hesap, yasal bir talep üzerine Hindistan'da donduruldu." yazısıyla karşılaştı.