11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hindistan´da kripto para birimleri yaptırımlarına yönelik hazırlanan taslaktan sızdırıldığı ileri sürülen bilgilere göre, Hindistan´da kripto para birimlerine yönelik bütün eylemlere para cezası ya da bir yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Hindistan´da kripto para birimlerine yönelik yaptırımlarla ilgili çalışmalar bir yıldan uzun bir süredir devam ederken, Hindistan yönetimi söz konusu yaptırımlara ilişkin henüz bir yasa onaylamadı. Hindistan Maliye Müsteşarı Subhash Chandra Garg, geçen hafta yaptığı açıklamada kripto para birimleri yaptırımlarına yönelik bir taslağın hazırlandığını ve maliye bakanlığına sunulmaya hazır olduğunu söyledi. Hindistan´da kripto para birimleri düzenlemelerine ilişkin bakanlıklararası bir heyetin başında olan Garg, söz konusu taslakla ilgili ayrıntı vermezken, bazı yerel medya kaynakları taslağın bazı kısımlarına eriştiklerini öne sürdüler.
MÜZAKERELERE BAŞLANDI
The Economic Times, "Kripto Para Birimlerinin Yasaklanması ve Dijital Para Birimleri Yaptırımları 2019" başlıklı taslağın, Garg´ın hazır olduğunu söylediği taslak olduğunu ileri sürdü. "Adını vermek istemeyen bir devlet yetkilisine" dayandırılan haberde, "Yönetim, kripto para birimlerinin yasaklanması ve dijital para birimlerine yönelik yaptırımlar uygulanmasına yönelik bir yasa taslağı için bakanlıklar arası müzakerelere başladı" denildi.
TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI
The Economic Times´ın yanında BloombergQuint´te de "Hindistan Kripto Para Kullanımına 10 Yıl Hapis Cezası Teklif Etti" başlıklı bir haber yayınlandı. Söz konusu haberin yazarı gazeteci Nikunj Ohri, resmi Twitter hesabından Garg´ın taslağı olduğunu ileri sürdüğü bazı alıntılar paylaştı. Söz konusu alıntılarda şu değerlendirme yer aldı: "Sekizinci kısımdaki ibarelerde yer alan ve doğrudan veya kısmen kripto para birimi madenciliği, alım satımı ve transferi, piyasaya kripto para birimi sürme eylemleri ve söz konusu eylemlerin herhangi bir kombinasyonunu yapan kişiler, yönetimin belirleyeceği düzeyde para cezasına veya bir yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak."
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