Hindistan'a bağlı Keşmir'de silahlı saldırı: 1 ölü 7 yaralı

Hindistan ve Pakistan arasında on yıllardır süren Keşmir sorununda yeniden kan aktı.

Hindistan'a bağlı Keşmir bölgesinde ateş açılması sonucu en az bir kişinin öldüğü ve yedi kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Saldırı, son yıllarda şiddetin azalmasıyla her yaz binlerce ziyaretçiyi çeken, Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgenin popüler bir turizm merkezi olan Pahalgam'da meydana geldi.

Keşmir Valisi, saldırının son yıllarda gördükleri en büyük sivillere yönelik saldırı olduğunu belirtti.