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        Haberler Dünya Hindistan'a bağlı Keşmir'de silahlı saldırı: 1 ölü 7 yaralı | Dış Haberler

        Hindistan'a bağlı Keşmir'de silahlı saldırı: 1 ölü 7 yaralı

        Keşmir bölgesi nedeniyle daha önce hem çatışmaya giren hem de savaşın eşiğine gelen Hindistan ve Pakistan arasında yeniden gerilim alevlendi. Hindistan'a bağlı Keşmir bölgesindeki çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:42
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        Keşmir'de silahlı saldırı: 1 ölü 7 yaralı
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        Hindistan ve Pakistan arasında on yıllardır süren Keşmir sorununda yeniden kan aktı.

        Hindistan'a bağlı Keşmir bölgesinde ateş açılması sonucu en az bir kişinin öldüğü ve yedi kişinin de yaralandığı bildirildi.

        Saldırı, son yıllarda şiddetin azalmasıyla her yaz binlerce ziyaretçiyi çeken, Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgenin popüler bir turizm merkezi olan Pahalgam'da meydana geldi.

        Keşmir Valisi, saldırının son yıllarda gördükleri en büyük sivillere yönelik saldırı olduğunu belirtti.

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