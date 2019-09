Sinegraf Yapıma ait olan Osman Sınav’ın yönettiği, reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz her hafta zirvede olmayı başarıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri kuşkusuz her karakterin iyi bir şekilde işlenmesi. Cemil karakteri de onlardan biri. Cemil Dağdeviren, Sürmene’de adını duyurmuş varlıklı bir ailedendir. Dağdevirenler deyince akan sular durur. Evleri de şehrin en güzel evlerindendir. Tahir’e gönlünü kaptıran Mercan’ın babası olan Cemil ailesinin itibarını her şeyin önünde tutan bir babadır. Peki cemil karakterini canlandıran Hilmi Özçelik kimdir? İşte tüm detaylar.

Hilmi Özçelik 17 Kasım 1968 (51 yaşında) yılında Rize’de dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilk olarak Ankara Birlik Tiyatro’sunda adım atmıştır. Hilmi Özçelik Olacak O Kadar programı ile tanınmıştır. Uzun süre bu ekibin içerisinde yer almıştır.

BKM’ nın sinema filmlerinde sıkça rol almıştır. Usta oyuncu son olarak ATV ekranlarında yayına başlayan Sen Anlat Karadeniz isimli dizide Mercan ve Nazar’ın babası, Türkan’ın eşi Cemil karakterine hayat vermiştir. Nazar ve Mercan’ın babasıdır. Dağdevirenlerin reisi. Deli dolu bir adam.

Çekimleri Trabzon’da yapılan ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinde ‘Cemil’ karakterini canlandıran Rizeli oyuncu Hilmi Özçelik, 23 yıl sonra ilk kez Karadeniz’e gittiğinde yaşadıklarını anlattı. “Uçak havaalanına indikten sonra içime bir Laz’lık girdi. Etrafa tuhaf tuhaf bakıyordum” diyor. Oyuncu Rize tabelasını gördüğü an ağlamaya başladığını ve o zaman özüne döndüğünü de dile getiriyor. Hilmi Özçelik özel hayatını pek ortalarda yaşamayı sevmiyor.

Rol aldığı tiyatro oyunlarında sergilemiş olduğu performans ile dizi ve filmlerde de rol almıştır.

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları

Pir sultan Abdal,

Toros Canavarı,

Güzel Çirkin,

Sefiller,

Neden Güldün,

Papaz Kaçtı,

Al Birini Vur Ötekine

Oynadığı Dizi Ve Film