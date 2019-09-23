Sinegraf Yapıma ait olan Osman Sınav’ın yönettiği, reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz her hafta zirvede olmayı başarıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri kuşkusuz her karakterin iyi bir şekilde işlenmesi. Cemil karakteri de onlardan biri. Cemil Dağdeviren, Sürmene’de adını duyurmuş varlıklı bir ailedendir. Dağdevirenler deyince akan sular durur. Evleri de şehrin en güzel evlerindendir. Tahir’e gönlünü kaptıran Mercan’ın babası olan Cemil ailesinin itibarını her şeyin önünde tutan bir babadır. Peki cemil karakterini canlandıran Hilmi Özçelik kimdir? İşte tüm detaylar.
Hilmi Özçelik 17 Kasım 1968 (51 yaşında) yılında Rize’de dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilk olarak Ankara Birlik Tiyatro’sunda adım atmıştır. Hilmi Özçelik Olacak O Kadar programı ile tanınmıştır. Uzun süre bu ekibin içerisinde yer almıştır.
BKM’ nın sinema filmlerinde sıkça rol almıştır. Usta oyuncu son olarak ATV ekranlarında yayına başlayan Sen Anlat Karadeniz isimli dizide Mercan ve Nazar’ın babası, Türkan’ın eşi Cemil karakterine hayat vermiştir. Nazar ve Mercan’ın babasıdır. Dağdevirenlerin reisi. Deli dolu bir adam.
Çekimleri Trabzon’da yapılan ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinde ‘Cemil’ karakterini canlandıran Rizeli oyuncu Hilmi Özçelik, 23 yıl sonra ilk kez Karadeniz’e gittiğinde yaşadıklarını anlattı. “Uçak havaalanına indikten sonra içime bir Laz’lık girdi. Etrafa tuhaf tuhaf bakıyordum” diyor. Oyuncu Rize tabelasını gördüğü an ağlamaya başladığını ve o zaman özüne döndüğünü de dile getiriyor. Hilmi Özçelik özel hayatını pek ortalarda yaşamayı sevmiyor.
Rol aldığı tiyatro oyunlarında sergilemiş olduğu performans ile dizi ve filmlerde de rol almıştır.
Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları
- Pir sultan Abdal,
- Toros Canavarı,
- Güzel Çirkin,
- Sefiller,
- Neden Güldün,
- Papaz Kaçtı,
- Al Birini Vur Ötekine
Oynadığı Dizi Ve Film
- Sen Anlat Karadeniz 2018- 2019 TV Dizisi (Cemil)
- Maide’nin Altın Günü – 2017 Sinema Filmi
- Çetin Ceviz 2 – Hoca – 2016 Sinema Filmi
- Yok Artık 2 – 2016 Sinema Filmi
- Tutar mı Tutar (Ali Reşat) TV Dizisi 2015
- Silsile Silsile (Hastane Polisi) Sinema Filmi 2014
- Küçük Ağa 2. Sezon Küçük Ağa TV Dizisi
- Karışık Kaset Karışık Kaset Sinema Filmi 2014
- Bana Masal Anlatma Bana Masal Anlatma (Kuyumcu) Sinema Filmi 2014
- Bensiz Bensiz (Metin) Sinema Filmi 2013
- Aklın Başına Gelsin Aklın Başına Gelsin (Cemal) TV Dizisi 2011
- Yüreğine Sor Yüreğine Sor (Ahmet) Sinema Filmi 2009
- Son Karar Son Karar Sinema Filmi 2009
- O-kul O-kul (Erdal) Sinema Filmi 2009
- Cankurtaran/İstanbul (redux) Cankurtaran/İstanbul (redux) Sinema Filmi 2009
- Çorap Söküğü Çorap Söküğü TV Dizisi 2008
- Pembe İnek Pembe İnek Kısa Film 2008
- Gece Gündüz Gece Gündüz (Laz Davut) TV Dizisi 2008
- Ateşle Barut Ateşle Barut TV Dizisi 2008
- Akasya Durağı 1. Sezon Akasya Durağı
- Ulak Ulak (Cemile Koca) Sinema Filmi 2007
- Tarık ve Diğerleri Tarık ve Diğerleri TV Dizisi 2006
- Hacı Hacı TV Dizisi 2006
- Eve Giden Yol 1914 Eve Giden Yol 1914 (Laz İsmail) Sinema Filmi 2006
- Eksi 18 Eksi 18 (Bölüm Oyuncusu) TV Dizisi 2006
- Doktorlar 1. Sezon Doktorlar TV Dizisi
- Arka Sokaklar 3. Sezon Arka Sokaklar TV Dizisi
- Son Bir Nefes İçin Son Bir Nefes İçin (Sorgu memuru) Kısa Film 2005
- Emret Komutanım Emret Komutanım TV Dizisi 2005
- Beşinci Boyut Beşinci Boyut (Dursun) TV Dizisi 2005
- Zümrüt Zümrüt (Katil) TV Dizisi 2004
- Sınırlı Aşk Sınırlı Aşk TV Dizisi 2003
- Patron Kim (Sergei) TV Dizisi 2003
- Kurtlar Vadisi 1. Sezon Kurtlar Vadisi TV Dizisi
- Tatlı Hayat Tatlı Hayat (Temizlikçi) TV Dizisi 2001
- Olacak O Kadar Olacak O Kadar (Hilmi) TV Dizisi 1986
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