FİRMA ADI MARKA ÜRÜN ADI UYGUNSUZLUK PARTİ/SERİ NO

Güven Bar Restaurant-Güven AKERİK - ORDU Votka Hacmen Alkol Yok

Doruk Gıda İmalat ve paketleme- Celal BİLECEN Avcılar/İSTANBUL Diblong shot Tutti Frutti Aromalı Gazsız İçecek 20 ml İlaç etken maddesi (Sildenafil) 1217

Özmertler Mobilya Ambalaj Temz.Gıda Teks.İnş.San.Tic. Ltd.Şti. ADIYAMAN Zozex Juice of Hapiness içecek 150 ml İlaç etken maddesi (Sildenafil) 173

MKD Fonksiyonel Ürünler Gıda Medikal ve Kozmetik İç ve Dış Tic Ltd. Şti. Avcılar/İSTANBUL Nitro Max Gold Ginseng Drink 50 ml İlaç etken maddesi (Sildenafil)

Global Enerji İçecekleri -Ali YELYETMEZ Beylikdüzü/İSTANBUL 48 Hours Gold Ginsengli Nar Aromalı İçecek 200 ml İlaç etken maddesi (Sildenafil) 19

Pars Fonksiyonel Enerji İçecekleri Gıda Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece/İSTANBUL 48 Hours Gold Ginseng Drink- Ginseng Nar Aromalı İçecek 150ml İlaç etken maddesi (Sildenafil) 3062019

Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/ Çankaya/ANKARA Billur Bal Süzme Çiçek Balı Diastaz Sayısı, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı 1001

Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/ Çankaya/ANKARA Balkaymak Süzme Çiçek Balı (700 gr) Prolin Miktarı, Diastaz Sayısı, C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arasındaki fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı 0-301

Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/ Çankaya/ANKARA Balkaymak Süzme Çiçek Balı (850 gr) Prolin Miktarı, Diastaz Sayısı, C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arasındaki fark, Fruktoz+Glukoz 0-301

Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/ Çankaya/ANKARA Balvital Süzme Çiçek Balı (850 gr) C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arasındaki fark 0-401

Okan Gıda Üretim Pazarlama 1-Faruk Okan İŞCAN: Altıntepsi Mah. Altıntepe Sok. No:51/B Bayrampaşa/İSTANBUL Cankat Kırmızı Tatlı Toz Biber Boya/Gıda Boyası Tespiti (Sudan 1) 366702

Agen Çay Pazarlama Söğütlü Mah. Hızırbey Sok. No:10/A Akçaabat/TRABZON Agen Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti A-02

Gap Çay Gıda San. İth. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti. Hacı Sabancı Org. San. Böl. Cumhuriyet Bulvarı No:24 Sarıçam/ADANA Eyfel Opa Siyah Çay Şeker/Toplam Şeker kriteri yönünden TGK'ya uygunsuzluk 44696

Başar Çay Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Örnek Sanayi Sitesi 1033 Sk. No:11 Tekkeköy SAMSUN Şule Çay Gold Siyah İnci Rize Çayı Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti Ç-01

Ali Yelyetmez Global Enerji İçecekleri-Ali YELYETMEZ Yakuplu Mah. 35. Sok. No:16/11 Beylikdüzü/İSTANBUL Nitro Max Gold Kahve İlaç Etken Maddesi Tespiti(Sildenafil)

Değirmencioğlu Çay Paketleme Gıda Pazarlama Yeşilyalı Mah.Organize Sanayi Bölgesi 9 Nolu Cad.No:6/1 Arsin/TRABZON Gökçay Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti A-001

Başar Çay Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Çinik Mah. Büyüklü Bulvarı No:89 Tekkeköy-SAMSUN Çaysan Rize Çayı (Filiz Gold Siyah Çay) Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti Ç-02

Uğur SERTKAYA Albatros Market Şemikler Mah. Gümüşüler Bulvarı No:70/A A Blok Zemin 10 Merkezefendi/DENİZLİ ViaMAX Power Kahve İlaç Etken Maddesi Tespiti(Sildenafil)



Soliya Gıda İnşaat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.(Torbalı/İZMİR) Egenin İncisi Natürel Sızma Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu ,trans yağ asitleri, mumsu maddeler, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 0-3

Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA) V.D.Ege Köy Riviera Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, mumsu maddeler, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 10

Seyyar Manav- Cesim ŞEN (Nazilli/AYDIN) Zeytinyağı UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, peroksit değeri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti))

Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA) H. Başer Ege Pınarı Riviera Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 10(18 lt)

Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA) V.D.Ege Köy Natürel Sızma Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 13

Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA) Körfezbirlik Riviera Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 11(18 lt)

Kardelen Tarım Ürün. Gıda Mad. Tem. Malz. ve Konf. Koz. İtr. Top. Paz. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti.(Yenimahalle/ANKARA) Karden Natürel Sızma Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri,Yağ asidi etil esterleri(daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması) ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 0-22

Alba Ticaret-Rıza ALABAŞ(Selendi/MANİSA) H. Başer Ege Pınarı Riviera Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu ,ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 011(18 lt)

Özışıl Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (EfelerAYDIN ) Ayka Miraç Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti) 0-3

E.A.T. Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. ( Efeler/ AYDIN) Menderes Riviera Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)) 0-1

Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Ayvalık/BALIKESİR) Sırma Natürel Sızma Zeytinyağı Yağ asidi etil esterleri(daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması) 85

Yağmur Gıda -Bünyamin SALTIK (ÇANAKKALE) Yeni Ege Natürel Sızma Zeytinyağı (Sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)) 0005

Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA) V.D.Ege Köy Natürel Sızma Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)) 9 (18 lt)

Yağmur Gıda -Bünyamin SALTIK (ÇANAKKALE) Ayvalık Safir Natürel Sızma Zeytinyağı (U.V'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu Yağ asidi etil esterleri(daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması),ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti) 02(2lt)

Dağıtıcı: Buzzer İçecek Paz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayraklı/İZMİR Üretici: Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İZMİR Black Gergedan Epimedium Çikolata Çikolata Sildenafil Tadalafil PT300717

Mehmet Yasin KURUÇİMEN Bahçelievler/İSTANBUL 7&24 Love Energy Chocolate For Man (24 gr*15) Çikolata Sildenafil

Mehmet Yasin KURUÇİMEN Bahçelievler/İSTANBUL Mayon Energy Chocolate +18 For Man (28 gr*12) Çikolata Sildenafil

Mehmet Yasin KURUÇİMEN Bahçelievler/İSTANBUL By Hercules Plus Energy Chocolate For Victory Woman (18 gr*12) Çikolata Sildenafil

Dağıtıcı: Buzzer İçecek Paz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayraklı/İZMİR Üretici: Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İZMİR Ginseng Buzzer +18 Chocolate Çikolata Sildenafil Homosildenafil

Sofram Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Çatalca/İSTANBUL Festal Bitki Karışımlı Çikolata Çikolata Sildenafil 0-95

Göçmez Gıda-Engin GÖÇMEZ: Esenyurt/İSTANBUL High Power Enerji İçeceği Sildenafil 11042018

Tama Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Talatpaşa Mah. Alakoç Sok. No:2/A Merkez Kağıthane/İSTANBUL Et Döner (Pişmiş) Sakatat Tespiti

Medine Et ve Gıda Tic.San.Ltd.Şti./Sahabiye Mah., Çiğdem Sok., No:1/A, Kocasinan/KAYSERİ Çiğ Dana Köfte Sakatat Tespiti

Kardeşler Lokantası (Kardeşler Pide-Döner)-Sedat PAMUKLU/Şeyhcui Mah., Kemal Nehrozoğlu Cad., No:62/A, Merkez/AMASYA Kıymalı Pide Harcı (Kırmızı Et) Kanatlı Eti ve Sakatat Tespiti

Altınyayla Kasabı-Ertuğrul ATALAY/Alsancak Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., No:55/A, Kocasinan/KAYSERİ Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı) Sakatat Tespiti

Dostlar Kasabı-Cemal ALKAN/Mehmet Akif Ersoy Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., No:3/2, Kocasinan/KAYSERİ Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı) Kanatlı Eti ve Sakatat Tespiti

Dörtyol Şarküteri-Mustafa ÖZÇEKİÇ/Cumhuriyet Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., Elvan Apt., No:104/B, Kocasinan/KAYSERİ Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı) Sakatat Tespiti

Sönmez Kasabı-Mehmet SÖNMEZ/Mehmet Akif Ersoy Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., No:160, Kocasinan/KAYSERİ Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı) Sakatat Tespiti

Çizmeli Et ve Et Ürünleri Ür. Paz. İnş. Nak. Tarım ve Hayvancılık İth. İhr. Ltd. Şti./Yenipervane Mah., Atlas Cad., Altın Apt., No:9/A, Kocasinan/KAYSERİ Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı) Sakatat Tespiti

Eylül Pide ve Lahmacun SalonuAziz YURDUNUSEVEN/Bahçeleriçi Mah., Zübeyde Hanım Cad., No:30/3-C, Merkez/AMASYA Kıymalı Pide Harcı (Kırmızı Et) Kanatlı Eti ve Sakatat Tespiti

Tadım Kafeterya- Hüseyin SEKMEN/Liseler mah., Hükümet Cad., No:121/B, Ünye/ORDU

Izgara Köfte Kanatlı Eti Tespiti

Ceylanlar İth. İhr. Et Gıda ve Hayv. Ür. San ve Tic. Ltd. Şti.Ceylan Et/ Selahaddin Eyyubi Mah., Erzurum Kongre Cad., No:78, Esenyurt/İSTANBUL Dana Kıyma Kanatlı Eti Tespiti

Asil Et Gıda Hayvancılık Tic. Ltd. Şti./ Meydan Mah., 39022 Sk., No:4/A, Seyhan/ADANA Develizade Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Kanatlı Eti ve Baş Eti (Sakatat) Tespiti 15032020

Akşehir Bahadır Gıda Tar. Hay. Tem. San. Tic. Ltd. Şti./ İstasyon Mah., 6 Tisan Sk., No:10, Akşehir/Konya İzmir Köfte Kanatlı Eti ve Deri Dokusu Tespiti

Çorum Et-Sedat TÜR/ Yeni Hayat Mah., Yeni San. Sit., 5. Cad., No:21, Sungurlu/ÇORUM Çorum Et Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Baş Eti (Sakatat) Tespiti

Meşhur Köfteci Deli Mehmet'in Yeri-Oğuzhan COŞKUN/Karakeçili Mah., Azap Ahmet Sk., No:33, ÇORUM Dana Köfte Kanatlı Eti Tespiti

Salih Sucukları-Salih Sucukları Et ve Et Ürünleri Gıda Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti./Yeni Sanayi Sit., 7. Sk., No:22, Sungurlu/ÇORUM Salih Sucukları Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Baş Eti (Sakatat) Tespiti

Sun-Et Hayvancılık Gıda Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti./ Yeni Sanayi Sitesi, 13. Blok, No:81, Sungurlu/ÇORUM Sun-Et Sucukları Isıl İşlem Görmüş Sucuk Baş Eti (Sakatat) Tespiti

Veha Et Ürünleri-Hacer KEYVAN/Yeni Hayat Mah., Yeni Sanayi Sit., 1. Cad., No:190, Sungurlu/ÇORUM Köytaş Sucukları Dana Sucuk Baş Eti ve Sakatat Tespiti

Dora Et-Sadun DORA/ Meydan Mah., Bakımyurdu Cad., No:149/A, Seyhan/ADANA Dora Et Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Baş Eti (Sakatat) Tespiti

Emir Et ve Et Ürünleri TicaretiHüseyin SAKLI/Aydınlar Mah., Vefa Cad., No:268/B, Seyhan/ADANA Küçük Tekir Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Kanatlı Eti ve Baş Eti (Sakatat) Tespiti

Dora Et-Sadun DORA/ Meydan Mah., Bakımyurdu Cad., No:149/A, Seyhan/ADANA Develizade Kasap Sucuğu (Dana Sucuk) Baş Eti (Sakatat) Tespiti

Servet Et-Nevzat ERGİNDAĞ/Tepeüstü Mah., Doğanevler Cad., No:14/A, Ümraniye/İSTANBUL Kasap Köfte (Dana-Kuzu Eti Karışımı) Kanatlı Eti Tespiti

Dora Et-Sadun DORA/ Meydan Mah., Bakımyurdu Cad., No:149/A, Seyhan/ADANA Dora Et Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Hacı Usta Kebap ve Lahmacun Salonu- Mahmut AKARSU/Belediyeevleri Mah., 84081 Sokak, No:34/A, Çukurova/ADANA Lahmacun Harcı (DanaKoyun Eti Karışık) Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Uludağlar Tar. Hay. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Yani Mah. İncirlik Bulv. Büyük Toptancılar Çarşısı 2075 Sk. 5. Blok No:64 Sarıçam/ADANA Uludağlar Yarım Yağlı Yoğurt Natamisin 170

Akdünya Süt ve Süt Ür. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. -Fevzi TOPRAK Yıldırım Mah. Nur Sok. No:3/A Suruç/ŞANLIURFA Ak Dünya Sade Yağları Ak Dünya Sade Yağları Bitkisel Yağ

Dorak Gıda İnş. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. 10474 Sok. No: 18 Karatay/KONYA Dorak Yarım Yağlı Eritme Torba Peyniri Süt Yağı Harici Yağ Nişasta 191127

Kayabey Süt ve Süt ÜrünleriFerat KAYMAKÇIOĞLU Fevzi Çakmak Mah. 10419 Sok. No:6 Karatay /KONYA Kayatepe Yarım Yağlı Eritme Peyniri Bitkisel Yağ

Sütçü Murat Tur. Gıda Org. San. Tic. Ltd. Şti. Yeni Mah. Semt Sahil Cad. No:55 Edremit/VAN Sütçü Tereyağı Tereyağı Bitkisel Yağ

Sütsa Hakkı YALLIOĞLU Düden Mah. Hanımeli Sok. Altınova Kepez/ANTALYA Sütsa Hakkı YALLIOĞLU Süzme Yoğurt Süt Yağı Harici Yağ

Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. / Kızılcayer Kümeevler No:12/1 Düzce Seferihisar - İzmir Baltalı Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Keçi Kaşar Peyniri (300 g) İnek Sütü Aranması

Boyraz Yöresel Ürünler Burak Boyraz Mahmutpaşa Mah. G.O.P Bulvarı No:267 TOKAT Tereyağı Tereyağı Bitkisel yağ

Adapey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. Hacıköy Mah. Hacılar Cad. No:44 Merkez Arifiye - Sakarya Adapey Süt Ürünleri Tereyağ Adapey Süt Ürünleri Tereyağı Süt Yağı Harici Yağ

Vip Ortadoğu Gıda Turz. İnş. Turz. İnş. Taah. İml. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. / İvedikköy Mah. 1468.Cad. 2265.Sok. No:10/A1-A2-A3-A4 Yenimahalle/ANKARA Vip Ortadoğu Tereyağı (10 gr) Bitkisel Yağ PN:03, Seri No:01

Atraflar Tarım Hay. İnş. Taah.San.Tic.Ltd.Şti. Hacıkadı Mah.Küçük Sanayi Sitesi C / Blok No:12 Perşembe Çaycuma /ZONGULDAK Çaycuma Veterinerlik Manda Yoğurdu İnek Sütü Aranması

Balat Yöresel Ürünler Gold Balat 67 Manda Yoğurdu İnek Sütü Aranması

Kırmızılar Tur. Tes. Tic. Ltd. Şti. Satıbeyler Mah. Atatürk Cad. No:122 Bakacakkadı Beldesi/ ZONGULDAK Perihan Abla Manda Yoğurdu İnek Sütü Aranması

KDZ Ereğli Osmanlı Süt Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belen Yeni Mah. 1 No lu San. Cad. D Blok No: 1 Ereğli /ZONGULDAK Çapcı Tam Yağlı Kaşar Peyniri Bitkisel Yağ, Nişasta 126

Hafize Ana Köy Ürünleri- Serkan Erişoğlu Merkez Mah. Ankara Cad. No:66/A Bakacakkadı /ZONGULDAK Hafize Ana Manda Yoğurdu İnek Sütü Aranması

ŞİFA SÜT ÜRÜNLERİ-Şahin KOYUNCU Ata OSB Mah. Denizli Bulv.No:116/1 Efeler/AYDIN Şifa Süt Yarım Yağlı Süzme Yoğurt Süzme Yoğurt Süt Yağı Harici Yağ

Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. / Kızılcayer Kümeevler No:12/1 Düzce Seferihisar - İzmir Baltalı Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Keçi Kaşar Peyniri (300 g) İnek Sütü Aranması 1930501

Çeşme Süt ve Tarım Ürünleri San. Tic. Paz. Ltd. Şti. / İstasyon Mevkii No:11 Belevi Beldesi Selçuk - İzmir Çeşme Çeşme Tereyağı 10g Bitkisel yağ

Sütsa-Hakkı Yallıoğlu Düden Mah. Hanımeli Sok. No:767 Altınova Kepez Antalya Sütsa Yallıoğlu Sütsa Yallıoğlu Süzme Yoğurt Süt Yağı Harici Yağ

Aktif Farma Kimya Ticaret Limited Şirketi Ümraniye/İSTANBUL Emodex Kapsül Mineral, Vitamin, Bitki Ekstresi, Aminoasit, Koenzim Q10 Karışımı İçeren Takviye Edici Gıda Sildenafil 17201403

Naturals Bitkisel ÜrünlerRemzi DURAK/ Derince/KOCAELİ Naturals Bitkisel Karışımlı Epimedyumlu Macun Sildenafil 001

Sidra Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İzmit/KOCAELİ Mysem Life Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun Parasetamol ve Sildenafil

Lokman Aktar Şifalı Bitkiler Gıda Takv. Akt. Bah. Bitk. Yağ Tic. Enver Polat Merkez/AFYON Tatanga Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun Sildenafil 122021

Şahımerdan Bitkisel Ürünler İmalatı-Sezayi SAVAŞ Akdeniz/MERSİN Şahımerdan Mesir Macunu Karışımlı Macun Sildenafil

Şahımerdan Bitkisel Ürünler İmalatı-Sezayi SAVAŞ Akdeniz/MERSİN Şahımerdan Ballı Zencefil Karışımlı Bitkisel Macun Sildenafil

Şahımerdan Bitkisel Ürünler İmalatı-Sezayi SAVAŞ Akdeniz/MERSİN Naturals Bitkisel Karışımlı Epimedyumlu Macun Sildenafil

Şehzade Çerez-İrfan DİNÇER Saruhanlı/Manisa Maccun Plus Ballı Bitkisel Macun Tadalafil 300/40gr

Şehzade Çerez-İrfan DİNÇER Saruhanlı/Manisa Maccun Plus Ballı Bitkisel Macun Tadalafil 300/240gr

Şehzade Çerez-İrfan DİNÇER Saruhanlı/Manisa Maccun Plus Ballı Bitkisel Macun Tadalafil 0-15

Ötüken Ticaret - Sedat OMUZUBOZLU Etimesgut/ANKARA Kamagra Capsule Sildenafil 70-10

Satış Yeri: Waden SağlıkVeysi DENLİ Artuklu/MARDİN Themra Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun Sildenafil 0-20

Sidra Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti./ İzmit/KOCAELİ Sidra Maximum Power Bitkisel Karışımlı Ginsengli Macun Sildenafil

