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Toplum sağlığını tehlikeye atan gıda ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde ifşa edildi.

Bu kapsamda, gıda ürünlerinde hile yapan 74 firma ve 99 ürün, bakanlığın internet sitesinde duyuruldu.

Gıda denetimleri ve firmaların ifşası konusunda çok ciddi çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, denetimlerin devam edeceğini sinyalini verdi.

Bakan Pakdemirli, "Bütün çabamız ve mücadelemiz dört dörtlük, 7'den 77'ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar. Tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız da devam edecek. Bunu herkes buradan böyle bilsin. Ayrıca, Pazartesi günü tüm ülkede yine bir denetim seferberliğine başlıyoruz. Ürün bazlı denetim seferberliği 6 gün boyunca devam edecek" diye konuştu.

İNTERNETTE SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Bakanlığın gıda güvenliğine yaptığı çalışmalar devam ederken, aralarında alkollü ve alkolsüz içecekler, et ve et ürünleri, bal, baharat ve çay olan hileli ürünlerin bazılarının e-ticaret sitelerinde satışının devam ettiği ortaya çıktı.

Açıklanan hileli gıda listesi üzerinden yaptığımız araştırmada, bu ürünlerin önemli bir bölümünün sanki sağlığa tehditleri yokmuş gibi internette satılmaya devam ettiğini tespit ettik.

Söz konusu ürünlere örnek vermek gerekirse, çay grubundan hileli bir ürünün e-ticaret sitesi N11'de ilanının durduğu görülüyor.

Başka hileli bir çayın da Groseri isimli online market tarafından satışına devam ettiği anlaşılıyor.

AYNI ÜRÜN BİRDEN FAZLA SİTEDE

Zeytinyağı grubundan ise, satışına devam eden hileli ürün sayısı daha fazla. Öyle ki, Türkiye'nin büyük e-ticaret sitelerinden N11, Trendyol ve Gittigidiyor, Bakanlığın sağlığa zararlı olarak duyurduğu bir zeytinyağı ürününe sitelerinde yer vermeye devam ediyorlar.

İşin ilginç yanı, söz konusu üç siteye de yönlendirme yapan Cimri.com'da da bu ürünün yer alıyor oluşu.

Yani, insan sağlığına zararlı olduğu açıklanan bir zeytinyağı, Türkiye'nin dört büyük online ticaret sitesinde halen satışa sunuluyor.

E-ticaret sitelerinde satışı devam eden riskli gıda grupları arasında enerji içecekleri de bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 'ifşa listesinde' yer alan onlarca enerji içeceği markası, internette satılmaya devam ediliyor.

Yaptığımız araştırmada, bakanlığın açıklaması sonrası bazı ürünlerin online satışının durdurulduğuna da şahit olduk.

Bunlardan bir bal markasını aradığınızda, PTTAVM'de ürünün satışının iptal olduğu görülüyor. Aynı şekilde, riskli olarak tabir edilen bir peynir ürünü de Migros'u sanal mağazasında stok dışı olarak tüketiciye yansıtılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli gıda olarak ifşa ettiği firmalar ve ürünleri ise şu şekilde;

FİRMA ADI MARKA ÜRÜN ADI UYGUNSUZLUK PARTİ/SERİ NO Güven Bar Restaurant-Güven AKERİK - ORDU Votka Hacmen Alkol Yok Doruk Gıda İmalat ve paketleme- Celal BİLECEN Avcılar/İSTANBUL Diblong shot Tutti Frutti Aromalı Gazsız İçecek 20 ml İlaç etken maddesi (Sildenafil) 1217 Özmertler Mobilya Ambalaj Temz.Gıda Teks.İnş.San.Tic. Ltd.Şti. ADIYAMAN Zozex Juice of Hapiness içecek 150 ml İlaç etken maddesi (Sildenafil) 173 MKD Fonksiyonel Ürünler Gıda Medikal ve Kozmetik İç ve Dış Tic Ltd. Şti. Avcılar/İSTANBUL Nitro Max Gold Ginseng Drink 50 ml İlaç etken maddesi (Sildenafil) Global Enerji İçecekleri -Ali YELYETMEZ Beylikdüzü/İSTANBUL 48 Hours Gold Ginsengli Nar Aromalı İçecek 200 ml İlaç etken maddesi (Sildenafil) 19 Pars Fonksiyonel Enerji İçecekleri Gıda Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece/İSTANBUL 48 Hours Gold Ginseng Drink- Ginseng Nar Aromalı İçecek 150ml İlaç etken maddesi (Sildenafil) 3062019 Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/ Çankaya/ANKARA Billur Bal Süzme Çiçek Balı Diastaz Sayısı, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı 1001 Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/ Çankaya/ANKARA Balkaymak Süzme Çiçek Balı (700 gr) Prolin Miktarı, Diastaz Sayısı, C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arasındaki fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı 0-301 Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/ Çankaya/ANKARA Balkaymak Süzme Çiçek Balı (850 gr) Prolin Miktarı, Diastaz Sayısı, C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arasındaki fark, Fruktoz+Glukoz 0-301 Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/ Çankaya/ANKARA Balvital Süzme Çiçek Balı (850 gr) C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arasındaki fark 0-401 Okan Gıda Üretim Pazarlama 1-Faruk Okan İŞCAN: Altıntepsi Mah. Altıntepe Sok. No:51/B Bayrampaşa/İSTANBUL Cankat Kırmızı Tatlı Toz Biber Boya/Gıda Boyası Tespiti (Sudan 1) 366702 Agen Çay Pazarlama Söğütlü Mah. Hızırbey Sok. No:10/A Akçaabat/TRABZON Agen Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti A-02 Gap Çay Gıda San. İth. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti. Hacı Sabancı Org. San. Böl. Cumhuriyet Bulvarı No:24 Sarıçam/ADANA Eyfel Opa Siyah Çay Şeker/Toplam Şeker kriteri yönünden TGK'ya uygunsuzluk 44696 Başar Çay Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Örnek Sanayi Sitesi 1033 Sk. No:11 Tekkeköy SAMSUN Şule Çay Gold Siyah İnci Rize Çayı Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti Ç-01 Ali Yelyetmez Global Enerji İçecekleri-Ali YELYETMEZ Yakuplu Mah. 35. Sok. No:16/11 Beylikdüzü/İSTANBUL Nitro Max Gold Kahve İlaç Etken Maddesi Tespiti(Sildenafil) Değirmencioğlu Çay Paketleme Gıda Pazarlama Yeşilyalı Mah.Organize Sanayi Bölgesi 9 Nolu Cad.No:6/1 Arsin/TRABZON Gökçay Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti A-001 Başar Çay Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Çinik Mah. Büyüklü Bulvarı No:89 Tekkeköy-SAMSUN Çaysan Rize Çayı (Filiz Gold Siyah Çay) Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti Ç-02 Uğur SERTKAYA Albatros Market Şemikler Mah. Gümüşüler Bulvarı No:70/A A Blok Zemin 10 Merkezefendi/DENİZLİ ViaMAX Power Kahve İlaç Etken Maddesi Tespiti(Sildenafil)

Soliya Gıda İnşaat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.(Torbalı/İZMİR) Egenin İncisi Natürel Sızma Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu ,trans yağ asitleri, mumsu maddeler, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 0-3 Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA) V.D.Ege Köy Riviera Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, mumsu maddeler, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 10 Seyyar Manav- Cesim ŞEN (Nazilli/AYDIN) Zeytinyağı UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, peroksit değeri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA) H. Başer Ege Pınarı Riviera Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 10(18 lt) Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA) V.D.Ege Köy Natürel Sızma Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 13 Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA) Körfezbirlik Riviera Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 11(18 lt) Kardelen Tarım Ürün. Gıda Mad. Tem. Malz. ve Konf. Koz. İtr. Top. Paz. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti.(Yenimahalle/ANKARA) Karden Natürel Sızma Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri,Yağ asidi etil esterleri(daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması) ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 0-22 Alba Ticaret-Rıza ALABAŞ(Selendi/MANİSA) H. Başer Ege Pınarı Riviera Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu ,ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 011(18 lt) Özışıl Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (EfelerAYDIN ) Ayka Miraç Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti) 0-3 E.A.T. Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. ( Efeler/ AYDIN) Menderes Riviera Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)) 0-1 Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Ayvalık/BALIKESİR) Sırma Natürel Sızma Zeytinyağı Yağ asidi etil esterleri(daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması) 85 Yağmur Gıda -Bünyamin SALTIK (ÇANAKKALE) Yeni Ege Natürel Sızma Zeytinyağı (Sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)) 0005 Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA) V.D.Ege Köy Natürel Sızma Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)) 9 (18 lt) Yağmur Gıda -Bünyamin SALTIK (ÇANAKKALE) Ayvalık Safir Natürel Sızma Zeytinyağı (U.V'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu Yağ asidi etil esterleri(daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması),ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti) 02(2lt) Dağıtıcı: Buzzer İçecek Paz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayraklı/İZMİR Üretici: Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İZMİR Black Gergedan Epimedium Çikolata Çikolata Sildenafil Tadalafil PT300717 Mehmet Yasin KURUÇİMEN Bahçelievler/İSTANBUL 7&24 Love Energy Chocolate For Man (24 gr*15) Çikolata Sildenafil Mehmet Yasin KURUÇİMEN Bahçelievler/İSTANBUL Mayon Energy Chocolate +18 For Man (28 gr*12) Çikolata Sildenafil Mehmet Yasin KURUÇİMEN Bahçelievler/İSTANBUL By Hercules Plus Energy Chocolate For Victory Woman (18 gr*12) Çikolata Sildenafil Dağıtıcı: Buzzer İçecek Paz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayraklı/İZMİR Üretici: Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İZMİR Ginseng Buzzer +18 Chocolate Çikolata Sildenafil Homosildenafil Sofram Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Çatalca/İSTANBUL Festal Bitki Karışımlı Çikolata Çikolata Sildenafil 0-95 Göçmez Gıda-Engin GÖÇMEZ: Esenyurt/İSTANBUL High Power Enerji İçeceği Sildenafil 11042018 Tama Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Talatpaşa Mah. Alakoç Sok. No:2/A Merkez Kağıthane/İSTANBUL Et Döner (Pişmiş) Sakatat Tespiti Medine Et ve Gıda Tic.San.Ltd.Şti./Sahabiye Mah., Çiğdem Sok., No:1/A, Kocasinan/KAYSERİ Çiğ Dana Köfte Sakatat Tespiti Kardeşler Lokantası (Kardeşler Pide-Döner)-Sedat PAMUKLU/Şeyhcui Mah., Kemal Nehrozoğlu Cad., No:62/A, Merkez/AMASYA Kıymalı Pide Harcı (Kırmızı Et) Kanatlı Eti ve Sakatat Tespiti Altınyayla Kasabı-Ertuğrul ATALAY/Alsancak Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., No:55/A, Kocasinan/KAYSERİ Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı) Sakatat Tespiti Dostlar Kasabı-Cemal ALKAN/Mehmet Akif Ersoy Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., No:3/2, Kocasinan/KAYSERİ Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı) Kanatlı Eti ve Sakatat Tespiti Dörtyol Şarküteri-Mustafa ÖZÇEKİÇ/Cumhuriyet Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., Elvan Apt., No:104/B, Kocasinan/KAYSERİ Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı) Sakatat Tespiti Sönmez Kasabı-Mehmet SÖNMEZ/Mehmet Akif Ersoy Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., No:160, Kocasinan/KAYSERİ Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı) Sakatat Tespiti Çizmeli Et ve Et Ürünleri Ür. Paz. İnş. Nak. Tarım ve Hayvancılık İth. İhr. Ltd. Şti./Yenipervane Mah., Atlas Cad., Altın Apt., No:9/A, Kocasinan/KAYSERİ Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı) Sakatat Tespiti Eylül Pide ve Lahmacun SalonuAziz YURDUNUSEVEN/Bahçeleriçi Mah., Zübeyde Hanım Cad., No:30/3-C, Merkez/AMASYA Kıymalı Pide Harcı (Kırmızı Et) Kanatlı Eti ve Sakatat Tespiti Tadım Kafeterya- Hüseyin SEKMEN/Liseler mah., Hükümet Cad., No:121/B, Ünye/ORDU

Izgara Köfte Kanatlı Eti Tespiti Ceylanlar İth. İhr. Et Gıda ve Hayv. Ür. San ve Tic. Ltd. Şti.Ceylan Et/ Selahaddin Eyyubi Mah., Erzurum Kongre Cad., No:78, Esenyurt/İSTANBUL Dana Kıyma Kanatlı Eti Tespiti Asil Et Gıda Hayvancılık Tic. Ltd. Şti./ Meydan Mah., 39022 Sk., No:4/A, Seyhan/ADANA Develizade Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Kanatlı Eti ve Baş Eti (Sakatat) Tespiti 15032020 Akşehir Bahadır Gıda Tar. Hay. Tem. San. Tic. Ltd. Şti./ İstasyon Mah., 6 Tisan Sk., No:10, Akşehir/Konya İzmir Köfte Kanatlı Eti ve Deri Dokusu Tespiti Çorum Et-Sedat TÜR/ Yeni Hayat Mah., Yeni San. Sit., 5. Cad., No:21, Sungurlu/ÇORUM Çorum Et Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Baş Eti (Sakatat) Tespiti Meşhur Köfteci Deli Mehmet'in Yeri-Oğuzhan COŞKUN/Karakeçili Mah., Azap Ahmet Sk., No:33, ÇORUM Dana Köfte Kanatlı Eti Tespiti Salih Sucukları-Salih Sucukları Et ve Et Ürünleri Gıda Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti./Yeni Sanayi Sit., 7. Sk., No:22, Sungurlu/ÇORUM Salih Sucukları Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Baş Eti (Sakatat) Tespiti Sun-Et Hayvancılık Gıda Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti./ Yeni Sanayi Sitesi, 13. Blok, No:81, Sungurlu/ÇORUM Sun-Et Sucukları Isıl İşlem Görmüş Sucuk Baş Eti (Sakatat) Tespiti Veha Et Ürünleri-Hacer KEYVAN/Yeni Hayat Mah., Yeni Sanayi Sit., 1. Cad., No:190, Sungurlu/ÇORUM Köytaş Sucukları Dana Sucuk Baş Eti ve Sakatat Tespiti Dora Et-Sadun DORA/ Meydan Mah., Bakımyurdu Cad., No:149/A, Seyhan/ADANA Dora Et Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Baş Eti (Sakatat) Tespiti Emir Et ve Et Ürünleri TicaretiHüseyin SAKLI/Aydınlar Mah., Vefa Cad., No:268/B, Seyhan/ADANA Küçük Tekir Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Kanatlı Eti ve Baş Eti (Sakatat) Tespiti Emir Et ve Et Ürünleri TicaretiHüseyin SAKLI/Aydınlar Mah., Vefa Cad., No:268/B, Seyhan/ADANA Küçük Tekir Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Kanatlı Eti ve Baş Eti (Sakatat) Tespiti Dora Et-Sadun DORA/ Meydan Mah., Bakımyurdu Cad., No:149/A, Seyhan/ADANA Develizade Kasap Sucuğu (Dana Sucuk) Baş Eti (Sakatat) Tespiti Servet Et-Nevzat ERGİNDAĞ/Tepeüstü Mah., Doğanevler Cad., No:14/A, Ümraniye/İSTANBUL Kasap Köfte (Dana-Kuzu Eti Karışımı) Kanatlı Eti Tespiti Dora Et-Sadun DORA/ Meydan Mah., Bakımyurdu Cad., No:149/A, Seyhan/ADANA Dora Et Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Tek Tırnaklı Eti Tespiti Hacı Usta Kebap ve Lahmacun Salonu- Mahmut AKARSU/Belediyeevleri Mah., 84081 Sokak, No:34/A, Çukurova/ADANA Lahmacun Harcı (DanaKoyun Eti Karışık) Tek Tırnaklı Eti Tespiti Uludağlar Tar. Hay. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Yani Mah. İncirlik Bulv. Büyük Toptancılar Çarşısı 2075 Sk. 5. Blok No:64 Sarıçam/ADANA Uludağlar Yarım Yağlı Yoğurt Natamisin 170 Akdünya Süt ve Süt Ür. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. -Fevzi TOPRAK Yıldırım Mah. Nur Sok. No:3/A Suruç/ŞANLIURFA Ak Dünya Sade Yağları Ak Dünya Sade Yağları Bitkisel Yağ Dorak Gıda İnş. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. 10474 Sok. No: 18 Karatay/KONYA Dorak Yarım Yağlı Eritme Torba Peyniri Süt Yağı Harici Yağ Nişasta 191127 Kayabey Süt ve Süt ÜrünleriFerat KAYMAKÇIOĞLU Fevzi Çakmak Mah. 10419 Sok. No:6 Karatay /KONYA Kayatepe Yarım Yağlı Eritme Peyniri Bitkisel Yağ Sütçü Murat Tur. Gıda Org. San. Tic. Ltd. Şti. Yeni Mah. Semt Sahil Cad. No:55 Edremit/VAN Sütçü Tereyağı Tereyağı Bitkisel Yağ Sütsa Hakkı YALLIOĞLU Düden Mah. Hanımeli Sok. Altınova Kepez/ANTALYA Sütsa Hakkı YALLIOĞLU Süzme Yoğurt Süt Yağı Harici Yağ Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. / Kızılcayer Kümeevler No:12/1 Düzce Seferihisar - İzmir Baltalı Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Keçi Kaşar Peyniri (300 g) İnek Sütü Aranması Boyraz Yöresel Ürünler Burak Boyraz Mahmutpaşa Mah. G.O.P Bulvarı No:267 TOKAT Tereyağı Tereyağı Bitkisel yağ Adapey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. Hacıköy Mah. Hacılar Cad. No:44 Merkez Arifiye - Sakarya Adapey Süt Ürünleri Tereyağ Adapey Süt Ürünleri Tereyağı Süt Yağı Harici Yağ Vip Ortadoğu Gıda Turz. İnş. Turz. İnş. Taah. İml. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. / İvedikköy Mah. 1468.Cad. 2265.Sok. No:10/A1-A2-A3-A4 Yenimahalle/ANKARA Vip Ortadoğu Tereyağı (10 gr) Bitkisel Yağ PN:03, Seri No:01 Atraflar Tarım Hay. İnş. Taah.San.Tic.Ltd.Şti. Hacıkadı Mah.Küçük Sanayi Sitesi C / Blok No:12 Perşembe Çaycuma /ZONGULDAK Çaycuma Veterinerlik Manda Yoğurdu İnek Sütü Aranması Balat Yöresel Ürünler Gold Balat 67 Manda Yoğurdu İnek Sütü Aranması Kırmızılar Tur. Tes. Tic. Ltd. Şti. Satıbeyler Mah. Atatürk Cad. No:122 Bakacakkadı Beldesi/ ZONGULDAK Perihan Abla Manda Yoğurdu İnek Sütü Aranması KDZ Ereğli Osmanlı Süt Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belen Yeni Mah. 1 No lu San. Cad. D Blok No: 1 Ereğli /ZONGULDAK Çapcı Tam Yağlı Kaşar Peyniri Bitkisel Yağ, Nişasta 126 Hafize Ana Köy Ürünleri- Serkan Erişoğlu Merkez Mah. Ankara Cad. No:66/A Bakacakkadı /ZONGULDAK Hafize Ana Manda Yoğurdu İnek Sütü Aranması ŞİFA SÜT ÜRÜNLERİ-Şahin KOYUNCU Ata OSB Mah. Denizli Bulv.No:116/1 Efeler/AYDIN Şifa Süt Yarım Yağlı Süzme Yoğurt Süzme Yoğurt Süt Yağı Harici Yağ Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. / Kızılcayer Kümeevler No:12/1 Düzce Seferihisar - İzmir Baltalı Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Keçi Kaşar Peyniri (300 g) İnek Sütü Aranması 1930501 Çeşme Süt ve Tarım Ürünleri San. Tic. Paz. Ltd. Şti. / İstasyon Mevkii No:11 Belevi Beldesi Selçuk - İzmir Çeşme Çeşme Tereyağı 10g Bitkisel yağ Sütsa-Hakkı Yallıoğlu Düden Mah. Hanımeli Sok. 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