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Hilaria Baldwin: Eşim Alec Baldwin lanetlendi! - Magazin haberleri

Hilaria Baldwin: Eşim lanetlendi!

'Rust' isimli filmin çekimleri sırasında kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan ABD'li aktör Alec Baldwin ve eşi Hilaria Baldwin, yaşananların etkisinden kurtulamıyor. Ünlü oyuncunun eşi, korkunç olay sonrası Alec Baldwin'in lanetlendiğini söyledi

02.11.2021 - 17:20 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin (63), geçtiğimiz hafta yeni filminin çekimleri sırasında silah ile kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i (42) ölümüne neden olmuş ve yönetmen Joel Souza'yı (48) ise yaralamıştı. Baldwin, polise verdiği ifade sonrasında serbest bırakılmıştı.

  • "KORKUNÇ OLAY ANINA "

    Aileye yakın kaynakların People'a açıkladığına göre; Alec Baldwin'in tüm ruhu ve zihni o korkunç olay anına takıldı kaldı. Hilaria Baldwin'e göre eşi, bu beklenmedik ölüm ile lanetlendi.

  • "KİMSEDEN SEMPATİ GÖRMEK İSTEMİYOR"

    Yaşadığı travmayı bir türlü zihninden uzaklaştıramayan Alec Baldwin'in uyuyamadığı, günlük hayatına dönemediği belirtildi. Baldwin çiftine yakın kaynaklar, ünlü oyuncu için, "Alec büyük bir mücadele içinde. Çünkü bunun Halyna'nın ailesi için daha kötü olduğunu biliyor, kimseden herhangi bir sempati görmek de istemiyor." ifadelerini kullandı.

  • "SENİ SEVİYORUM VE BURADAYIM"

    Hilaria Baldwin ise altı çocuğunun babası Alec Baldwin'in her koşulda yanında olduğunu bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Eşiyle el ele olduğu bir fotoğrafını yayınlayan Baldwin, ünlü aktöre "Seni seviyorum ve buradayım." sözleriyle seslendi.

  • "TRAJİK BİR DURUM"

    Dünya gündemine oturan olayın ardından Baldwin, yaptığı ilk açıklamada, "Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için polis soruşturmasıyla tamamen işbirliği yapıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu. Hutchins'in eşiyle yakın iletişim halinde olduğunu belirten Baldwin, Hutchins ailesine destek olduğunu da ifade etmişti.

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