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        Haberler Gündem Güncel Hilal'in katilini kolundaki dövme ele verdi | Son dakika haberleri

        Hilal'in katilini kolundaki dövme ele verdi

        Diyarbakır'da dini nikahla yaşadığı 33 yaşındaki Hilal Kar'ı, ayrıldıktan bir yıl sonra tabancayla başından vurup öldüren Mehmet Demirhan, saklandığı barakada polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlının olaydan sonra kaçışı ve yakalanma anları kamerayla görüntülenirken, Demirhan'ı kolundaki dövme ele verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 10:06 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:09
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          Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 23 Haziran günü Mehmet Demirhan, 6 yıl dini nikahla yaşadığı 1 çocuk annesi Hilal Kar'ı, ayrıldıktan bir yıl sonra 5 Nisan Mahallesi 798'inci Sokak'ta yürürken arkasından yaklaşıp tabancayla vurdu.

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          Genç kadın, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, Demirhan kaçtı.

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          İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hilal Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

          Hilal Kar, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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          İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası yakalanmamak için sürekli yer değiştiren şüpheli Mehmet Demirhan'ın, Sur ilçesi kırsalında olduğunu tespit etti. 

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          Şüphelinin olaydan sonra kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlendi. 

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          Kaldığı barakayı tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Mehmet Demirhan'ı yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan Demirhan'ın kolundaki dövmelerden o olduğu anlaşıldı.

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          Mehmet Demirhan'ın emniyetteki işlemleri devam ederken, olaydan sonra kaçışı, bisiklet kullanırken ve yakalanma anları da kameraya yansıdı. 

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          Demirhan'ın olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi. 

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