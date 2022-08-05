"İHMAL ETMEYİN"



Lütfen kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın, hepinizi çok seviyorum. Her şey süper, tam müziğe geri döneyim derken çıktı, ama olsun, ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim.

Cebeci, kısa bir süre sonra paylaşımını kaldırdı.