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Hilal Cebeci'den kötü haber! Instagram'dan duyurdu - Magazin haberleri

Hilal Cebeci meme kanserine yakalandı

Bir dönemin ünlü şarkıcısı Hilal Cebeci, patoloji raporunu paylaşarak, meme kanserine yakalandığını duyurdu. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Cebeci, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek." dedi

05.08.2022 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • 90'ların sonu ve 2000'li yılların ilk dönemlerinde seslendirdiği şarkılarla tanınan Hilal Cebeci, meme kanserine yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cebeci, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

  • "KORKMAYIN, İYİYİM"

    Cebeci, "Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim" dedi. Şarkıcı ayrıca, hastalığını farkındalık yaratmak için duyurduğunu söyledi.

  • 46 yaşındaki Cebeci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim, sürekli paylaşım istiyorsun ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin.

  • "KONTROLLERİNİZİ DÜZENLİ YAPTIRIN"

    Sizler de benim gibi düzenli kontrol yaptırmalısınız. Üzüleceğinizi biliyorum, paylaşmayacaktım fakat, doktorum benim gibi çok kişiye seslenebilen kişilerin farkındalık sağlamasını önerdi.

  • "İHMAL ETMEYİN"

    Lütfen kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın, hepinizi çok seviyorum. Her şey süper, tam müziğe geri döneyim derken çıktı, ama olsun, ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim.

    Cebeci, kısa bir süre sonra paylaşımını kaldırdı.

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