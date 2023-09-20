İstanbul'da olay, 10 Temmuz'da, saat 17.50 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Aydoğan Caddesi'nde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre geçimini hurdacılık yaparak sağlayan zihinsel engelli Hikmet Aydoğan, kaldırımda yürürken karşılaştığı 2 kişi ile tartışmaya başladı.

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 kişinin kimliği belirlendi. Hikmet Aydoğan’ı bıçakla öldüren kişinin 17 yaşındaki M.A.K. olduğu saptandı.

Elde edilen bilgiler üzerine düzenlenen operasyonla M.A.K. ve kendisinin kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen Tamer Ç. gözaltına alındı.

İŞTE CİNAYETİN NEDENİ

Yapılan soruşturmada, olay günü öldürülen Aydoğan’ın, cinayetten önce 72 yaşındaki Ayşe O. ile tartışıp kadını ittiği öğrenildi. Ayşe O.'nun da olayı azmettirme ihtimali üzerine gözaltına alındığı belirtildi. İşlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye gönderildi.