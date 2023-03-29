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Haberler Enerji

Hidroelektrik santrallerde su altı ölçüm robotu kullanacak

Enerjisa Üretim, hidroelektrik santrallerindeki su altı operasyonlarında Hydrov Profiler robotik teknolojisini devreye aldığını bildirdi. Bir start-up olan İzmir merkezli Werover ile geliştirilen su altı ölçüm robotunun, hidroelektrik santrallerinin su altında kalan bölümlerini ve tünellerini kapsayan operasyonlarını gerçekleştirilebildiği kaydedildi

Giriş: 29.03.2023 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
Hidroelektrik santrallerde su altı ölçüm robotu kullanacak
HABERTURK.COM

Enerjisa Üretim, Werover ile birlikte su altı ölçüm robotu Hydrov Profiler’ı ürettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, kamera sisteminin yanı sıra deniz radarları ile (sonar) donatılmış olan Hydrov Profiler, aynı zamanda bir denizaltı mantığıyla çalışıyor.

Robotun üzerinde bulunan 360 derecelik sonar sayesinde görüşün sıfır olduğu durumlarda bile tünel yüzeyinin net bir biçimde görüntülenebildiği aktarıldı.

Böylece yapıda hasar ya da göçme varsa boşaltma işlemi yapılmaksızın tespit edilebiliyor. 450 metre derinliğe kadar dalış yapabilen, 8-12 saat aralığında su altında kalabilen Hydrov Profiler’ın sahada karşılaşılan problemlere kısa zamanda müdahale şansı tanıyan kompakt yapıdaki batarya beslemeli sisteme sahip olduğu aktarıldı.

Hydrov Profiler'in, her 1 kilometrelik çalışmasında yaklaşık 27 bin metreküp su tasarrufu sağladığı kaydedildi.

Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, "Hydrov Profiler sayesinde hidroelektrik santrallerimizde uzunluğu 14 kilometreye ulaşan tünellerin, ya da 300 metre derinliği olan bacaların incelenmesi için çok ciddi bir zaman ve iş gücü gerektiren, suyun tümüyle boşaltılmasını gerekli kılan eski uygulama yerine çok daha hızlı, güvenli ve teknoloji tabanlı bir takip ve ölçüm sistemine kavuşmuş olduk" dedi.

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