HIDIRELLEZ DİLEK DUASI OKUNUŞU

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım

Allah bir adım adım

Kerim kerem Allah

Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah

La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile

Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin

Hızır deryada erdim murada amin.