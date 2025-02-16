Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        60
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        43
        ikas Eyüpspor
        EYP
        39
        Beşiktaş
        BJK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        27
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        20
        Bellona Kayserispor
        KYS
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Basketbol Hidayet Türkoğlu: Dörtlü Final'in burada olması çok anlamlı - Basketbol Haberleri

        Hidayet Türkoğlu: Dörtlü Final'in burada olması çok anlamlı

        Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak olan ING Türkiye Kupası Finali öncesi basın toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 09:46 Güncelleme: 16.02.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dörtlü Final'in burada olması çok anlamlı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Göbeklitepe Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan katıldı.

        Toplantıda konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bu seneki organizasyonumuzu Şanlıurfa'da yapmaktan dolayı mutluyuz. Bu süreç, bizim için başarılı geçti. Burada bizi destekleyen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve emniyet güçlerine teşekkür ediyorum. Bu tip organizasyonlar, onların desteğiyle daha başarılı olmuştur. Dörtlü Final'in burada olması çok anlamlı. Büyük kulüplerin buraya katılması da çok değerli" dedi.

        REKLAM

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Şıldak, "Federasyon başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin vatandaşlarımızla buluşması çok önemli. Finale kalan takımlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

        JASIKEVICIUS: ÇOK GÜZEL BİR MAÇ OLACAK

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, finale kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Harika bir şehirde yapılan bu organizasyonun bir parçası olduğum için onur duyuyorum. Finalde saygı duyduğumuz bir rakiple karşılaşacağız. İyi basketbol oynayarak kupayı kazanmak istiyoruz" dedi.

        Son 1 ayda sakatlıktan dönen oyuncularla daha iyi oynamaya başladıklarını vurgulayan Jasikevicius, "Her ne kadar iyi oynasak da final maçına çıkacağız. Burada tek maç usulü var. Son 2 aydaki iyi performansımız bu noktada belirleyici olmayacaktır. Maçta konsantrasyonumuzun üst seviyede olması lazım. Dün iki büyük takımın karşılaştığı maçta bazı istenmeyen olaylar oldu. Bizler hem kulübü hem de ülkeyi temsil ediyoruz. Ben çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

        Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ise "Şanlıurfa'da dörtlü finale kaldığımız için mutluyuz. Çok kaliteli bir rakiple karşı karşıya geleceğiz, güzel bir maç olacaktır. Umarım kupayı kazanan taraf biz oluruz" sözlerini sarf etti.

        ALIMPIJEVIC: EN İYİ OYUNUMUZU SAHAYA YANSITACAĞIZ

        Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevi de, "Takımımızı en iyi şekilde temsil etmek için en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Çok iyi takımların olduğu organizasyonda finale çıkabildik. Şanlıurfa gibi güzel ve tarihi bir şehirde bu organizasyona katılma onurunu yaşadık. Şanlıurfa'nın tarihsel anlamda çok özel bir şehir. Dün, ilk defa Şanlıurfa'da maça çıktık. Dünkü maçta salonun o kadar dolmasını beklemiyordum. Çok ciddi sayıda taraftar, maçlara ilgi gösterdi. Maçta da salonun dolu olmasını bekliyoruz. Sonuçta biz bu sporu dolu salonlarda oynamak için yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

        Beşiktaş'ın kaptanı Yiğit Arslan ise finale kalmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir yerde finale çıkacağız. En iyi performansımızı sergileyip kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankesörlü telefonun seri kart numarasıyla katilleri buldular!
        Ankesörlü telefonun seri kart numarasıyla katilleri buldular!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        Batıda yağmur ve sağanak var!
        Batıda yağmur ve sağanak var!
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Hangi ürünler birlikte kullanılmamalı?
        Hangi ürünler birlikte kullanılmamalı?
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu
        4 katlı binanın duvarlarında çatlaklar oluştu
        4 katlı binanın duvarlarında çatlaklar oluştu
        Göz göre göre ezdi! Tutuklandı
        Göz göre göre ezdi! Tutuklandı
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Habertürk Anasayfa