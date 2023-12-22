Hicran İsminin Anlamı Nedir? Hicran İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Hicran İsminin Anlamı Nedir? Hicran İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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İsimlerin anlamı ve kökeni, birçok nedenden dolayı araştırılır. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Hicran isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

HİCRAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Hicran ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Hicran adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Hicran isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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HİCRAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Hicran ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bir yerden veya bir kimseden ayrılma, ayrılık.

Ayrılığın neden olduğu onulmaz acı.

HİCRAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Hicran ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hicran adını koymak caizdir.

HİCRAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Hicran ismini kullanan 19.668 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Hicran ismini kullanan 2.856 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Hicran ismini kullanan 1.324 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Hicran ismini kullanan 1.037 kişi bulunmaktadır.

HİCRAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Hicran adını taşıyan kişilerin güven ortamının olmadığı atmosferde uzun süre kalmaları olanaksızdır. İş arkadaşlarına ve işlerine sonsuz bir bağlılık gösterirler. Bu yüzden iş hayatını adeta bir aile ortamına çevirirler. Duyguları ile hareket ederler, 6. hisleri çok kuvvetlidir. Bazı zamanlarda aşırı duygusal ve hassas bir tavır takınabilirler. Kriz ve gergin ortamlardan kaçınırlar. Hoşgörülü, hümanist ve yardımsever insanlardır. Sevdiklerine ve ailesine çok değer verirler. Öyle ki, partnerleri ailesine aynı önemi göstermezse, yaşamındaki değerleri konusunda değişiklik söz konusu olabilir.

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Olumlu yönleri

Sakin, sessiz, merhametli, yumuşak başlı, yoğun duygulara sahip, gizemli, yaratıcı, şefkatli, hassas, yalnızlığı seven, uyumlu, empati kuran, fedakâr, hayal gücü yüksek, inancı yüksek, esnek, romantik.

Olumsuz yönleri

Beklenmedik kararlar alan, öngörülemeyen, marjinal, duygusal olmayan, sabit fikirli.

HİCRAN İSMİNİN HARF ANALİZİ

Kişiye Hicran ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

H : Sakin ve durağan anlamı uyandırılır, olmazsa da olur.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

C : Konuşma ve yazma yetenekleri olan çağrıştırır.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır, ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

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HİCRAN İSMİNE BENZER İSİMLER

Hicran isminde bulunan harf sayısı altı, hece sayısı ikidir.

İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

Hicret

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Şükran , Nuran , Ümran , Kamuran , Seyran , Bedran , Umran

İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

Hizran

İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

Hatun , Helin , Handan , Havin , Helen , Hazan , Hacıkadın

Hicran ismi ile uyumlu olan erkek isimleri

Hicri , Hicabi , Hicazi , Hicap , Hicab , Baran , Turan , Duran , Ümran , Devran , Hüseyin , Hasan , Hakan , Harun , Hayrettin

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