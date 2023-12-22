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        Haberler Yaşam Füsun İsminin Anlamı Nedir? Füsun İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Füsun isminin anlamı nedir? Füsun ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimler çeşitli anlamlara sahiptir. Bu anlamlardan bazılarını bilebileceğiniz gibi bazılarını hiç bilmiyor olabilirsiniz. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da işinizi kolaylaştırabilir. Füsun isminin de farklı anlamları vardır. İşte Füsun adının anlamı ile ilgili detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 23:44 Güncelleme: 22.12.2023 - 23:44
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        Füsun isminin anlamı
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        İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Füsun ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Füsun isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        FÜSUN ADININ ANLAMI NEDİR?

        Füsun ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Füsun ismi de bu geniş anlam yelpazesine sahiptir. Füsun adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir.

        FÜSUN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

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        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Füsun ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Büyü, sihir, tılsım, afsun, arpag, rukye.
        • İnsanı hükmü altına alıp kendinden geçirecek kadar kuvvetli tesir, büyüleyici etki, câzibe.
        • Büyüleyici.
        • Sihir okuyan, büyü yapan (kimse).

        FÜSUN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Füsun ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Füsun adını koymak caizdir.

        FÜSUN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Füsun ismini kullanan 6.148 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Füsun ismini kullanan 1.773 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Füsun ismini kullanan 622 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Füsun ismini kullanan 920 kişi bulunmaktadır.

        FÜSUN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Füsun ismine sahip kişiler enerjisi yüksek ve gözlemci olup eğlenceyi severler. Bir şeyler yolunda gitmediğinde panik olmak yerine, geri çekilip sakince düşünmeyi seçerler. Bu onları dışarıdan gözlemleyenlere zayıf karakterde biri gibi gözüktürür, ancak onlar her şeyi yoluna koymaya zaman ayırmayı tercih ederler. Maddi başarıları oldukça fazladır. İş hayatlarında işini severek yaparlar ve iş arkadaşlıkları da kuvvetlidir.

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        Olumlu yönleri

        Sakin, sessiz, merhametli, yumuşak başlı, yoğun duygulara sahip, gizemli, yaratıcı, şefkatli, hassas, yalnızlığı seven, uyumlu, empati kuran, Fedakar, hayal gücü yüksek, inancı yüksek, esnek, romantik.

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        Olumsuz yönleri

        Beklenmedik kararlar alan, öngörülemeyen, marjinal, duygusal olmayan, sabit fikirli.

        FÜSUN İSMİNİN HARF ANALİZİ

        Kişiye Füsun ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

        F : Uysal, güvenilir anlamı uyandırır, bu harf isminizde olabilir.

        Ü : Engellerle mücadele eden anlamını çağrıştır, olmaması iyidir.

        S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

        U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

        N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır.

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        FÜSUN İSMİNE BENZER İSİMLER

        Füsun isminde bulunan harf sayısı beş, hece sayısı ikidir.

        İçinde Füsun geçen isimler

        Füsunkar

        İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

        Füsün

        Son üç harfi ses uyumu olan isimler

        Aysun , Fisun , Efsun , Göksun , Nursun , Yosun , Beysun

        Füsun ismi ile uyumlu olan erkek isimleri

        Dursun , Mahsun , Ersun , Göksun , Tosun , Furkan , Fahrettin , Ferhan , Feridun , Ferman

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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