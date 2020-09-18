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Seyahat kısıtlamaları nedeniyle koronavirüsten en kötü etkilenen sektörlerin başında gelen havacılıkta "hiçbir yere uçuş" furyası başladı.

Avustralyalı taşıyıcı Qantas, 7 saatlik alçak irtifalı manzara uçuşu 10 dakikada tükendi. 10 Ekim tarihinde yapılacak uçuş Sidney Havalimanı'ndan kalkacak ve 7 saatlik tur sonrası yeniden aynı havalimanında sonlanacak.

Herhangi bir ara durağın olmadığı turda Büyük Set Resifi, Uluru gibi ülkenin önemli doğal zenginlikleri görülebilecek. Normalde okyanu ötesi, uzun mesafeli seferlerde kullanılan geniş gövdeli Boeing 787 tipi uçakla yapılacak uçuş için 134 kişilik kontenjan ayrıldı ve 575 ila 2765 dolar arasında değişen biletler 10 dakikada tükendi.

Qantas yetkilisi yaptığı açıklamada, satış için "Muhtemelen şirket tarihinin en hızlı satılan seferiydi." derken insanların seyahat etmeyi ve uçma deneyimini özlediğini belirterek "Sınırların açılmasını beklerken talep olduğu takdirde bu tür manzaralı uçuşlardan daha fazla gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı

Qantas, yaz döneminde çalışanların yüzde 20'sinin işten çıkarmak zorunda kalırken finansal olarak da 100 yıllık tarihinin en kötü sonuçlarını açıklamıştı.

Seyahat sınırlamaları nedeniyle uluslararası uçuşlarda yüzde 97.5'lik düşüşün görüldüğü Asya kıyasında diğer hava yolları da benzer programlar uyguluyor.