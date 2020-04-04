04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye elektrik üretim sektörü, eşine az rastlanır bir dönemden geçiyor. Bu özel durumun gelişmesinde, koronavirüs salgınına karşı atılan adımlar kadar, mevsimsel koşullar da etkili oluyor.
Türkiye’de, salgın öncesinde günlük elektrik tüketimi 850 milyon kilovatsaat düzeylerinde bulunuyordu. Salgın sonrasında hem sanayi hem de ticarethane tüketimi bir miktar düştü. Vatandaş, evinde kaldığı için konut tüketimi arttı.
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Konutların, toplam tüketim içindeki payı yüzde 25 ile 200 milyon kilovat saat dolaylarında seyrediyordu. Konutlarda tüketimin 250 milyon kilovatsaate kadar çıktığı belirtiliyor. Bir miktar daha artması bekleniyor.
Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Doğan, tüketimin salgın öncesinde günlük 800-850 milyon kilovat aralığında olduğunu belirterek, “Tüketim kademe kademe düştü. 1 Nisan’da günlük elektrik tüketimi 714 milyon kilovat saat oldu” dedi.
ÜRETİMDE SIRA DIŞI VERİLER
Elektrik üretiminde durum ne? Üretim ayağında da “sıra dışı” bir profil öne çıkıyor. Önceki yıllarda toplam üretim içinde yüzde 50’lere varan oranlarda paya sahip olan doğal gaz, “yok” denecek düzeye geriledi. Doğal gazın payı yüzde 5’e kadar geriledi.
Buna karşılık, suyun payı olağanüstü düzeyde arttı. Barajlı santrallardan üretim yüzde 36, akarsu tipi tesislerden üretim yüzde 16’ya kadar çıktı. Önceki yıllarda bu oran yüzde 20’ler dolayında bulunuyordu. Büyük barajlarda elektrik üretim miktarının artması, ortalama birim üretim maliyetini de olumlu etkiledi.
Osman Nuri Doğan, mevsimsel olarak karların erimeye başladığını, barajların ve akarsu tipi tesislerin elektrik üretimindeki payının yükseldiğine işaret etti. Doğan, devletin sahip olduğu büyük barajlardan üretimin artmasının elektrikte paçal ya da ortalama birim üretim maliyetlerini düşürdüğünü belirterek, “Bu, piyasada görülüyor. Elektriğin, PTF adı verilen piyasa takas fiyatı, bir miktar geriledi, 34 kuruştan 18 kuruşa kadar düştü” dedi.
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