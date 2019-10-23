HGS müşteri hizmetleri direk bağlanma 2019, telefon numarası kaç

23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
HGS müşteri hizmetleri vasıtasıyla HGS’ye dair tüm soru ve sorunlarınızı çözüme kavuşturabilir ve tüm HGS işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. HGS müşteri hizmetlerine dair diğer ayrıntılara makalemizin devamından ulaşabilirsiniz.
HGS Nedir Ne İşe Yarar?
Açılımı, Hızlı Geçiş Sistemidir. HGS kısa bir süre önce KGS’nin yerine kullanılmaya başlanan HGS ile birlikte karayollarındaki nakit para tahsilatı da sonlandırılmıştır. Böylece trafikte dur-kalk sorunu da ortadan kalkmıştır.
PTT HGS Geçiş Ücreti Ne Kadar?
HGS ürünleri PTT şubeleri tarafından kullanıcılara verilmektedir. HGS ürünlerinin yapışkan tipli ürünlerin etiket fiyatı 7,5 TL, kart tipi etiket fiyatı ise 20 TL olarak fiyatlandırılır. HGS alırken bu fiyatlara ek olarak mutlaka ek ücret ödeyerek yükletme yapmanız gerekmektedir.
HGS Kartı Nasıl Alınır?
HGS kartınızı; PTT şubelerden, karayolları giriş-çıkış noktalarından, anlaşmalı bankalardan alabilirsiniz. HGS alabilmek için öncelikle araç ruhsatını, kimlik fotokopinizi ve yanında bulundurmanız gerekiyor. Bu evraklarla 5 TL karşılığında HGS etiketi alabilirsiniz.
HGS’de Kara Liste Ne Demek?
HGS etiketlerine birinci sınıf araçlar için 60 TL, ikinci sınıf araçlar için 75 TL, üçüncü sınıf araçlar için 106 TL, dördüncü sınıf araçlar için 135 TL beşinci sınıf araçlarda ise 163 TL ödenmektedir. HGS etiket ödemesi 30 TL’nin altına düşmesi etiketin kara listeye alınmasına ve takip sürecine girmesine neden olmaktadır.
HGS İptali
Aracınıza ait olan HGS etiketini iptal etmek istiyorsanız tıpkı başvuru yaptığınız gibi yine PTT şubesine iptal başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Aracınız bu esnada satılırken etiket iptal edilecek ve camından çıkartılacaktır. İptal ettiğiniz HGS etiketi içinde bakiyeniz varsa bu bakiyeyi iptal işlemini takip eden 1 ay içinde PTT merkezlerinden almanız mümkündür.
HGS Numarası Kaç?
HGS müşteri hizmetlerine 0850 460 60 60 veya 444 1 788 numaralı hatlardan ulaşabilirsiniz. Müşteri hizmetleri üzerinde müşteri temsilcileri ile görüşerek HGS işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda http://hgsmusteri.ptt.gov.tr internet adresinden HGS geçiş cezalarına, bakiye bilgilerinize ve geçiş bilgilerinize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!