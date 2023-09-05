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        Haberler Gündem Güncel Artvin'de feci kaza: Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı! - Haberler

        Heyelandan kaçan sürücünün cipi, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

        Artvin'de feci bir kaza meydana geldi. Kentin Şavşat ilçesindeki bir yamaçta heyelan meydana geldi. Bu sırada yoldan geçen bir cip heyelanı görünce manevra yaptı. Feci anlarda uçuruma yuvarlanan araçtaki yaşlı adam hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:58
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        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarından kaçmak için sürücüsünün ani manevra yaptığı cip, şarampole yuvarlandı.

        DHA'nın haberine göre kazada, Mehmet Düzgün (90) hayatını kaybetti, sürücü Atanur Bilgin yaralandı.

        Kaza, dün ilçeye bağlı Çağlayan köyü Abramiyat Mahallesi'nde meydana geldi. Heyelan sırasında yamaçtan kopan kaya parçalarından kaçmak isterken ani manevra yapan Atanur Bilgin´in kullandığı cip, virajlı yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

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        Metrelerce yükseklikten takla atan aracı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştıkları araçtan çıkarılan Bilgin ile yanındaki Mehmet Düzgün, ambulanslarla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan Düzgün, kurtarılamadı. Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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        #haberler
        #ARTVİN
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