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        Haberler Gündem Güncel Heyelan vurdu! 3 gündür kapalı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Heyelan vurdu! 3 gündür kapalı

        Erzurum'un Oltu ilçesi ile Artvin kara yolunda şiddetli sağanak nedeniyle 3 gün önce heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan yolda 3 günden bu yana ulaşım sağlanamıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 09:36 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:36
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        Heyelan vurdu! 3 gündür kapalı
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde hafta sonunda etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle kapanan Oltu-Artvin karayolunda üç gündür ulaşım sağlanamıyor.

        İHA'nın haberine göre vatandaşlar, Oltu Artvin yolunun her yağmur sonrası heyelan yaşandığını belirterek sürekli yolun kapandığını söylediler.

        Ayvalı Barajı'nda Balık üretiminde çalışan Taner Atmaca da, "Üç gündür yolumuz kapalı herhangi bir çalışma da yok bundan dolayı yöre halkı mağduriyet yaşıyor. Yetkililerin bir an önce yolu trafiğe açması gerekiyor" dedi.

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        Bursa’dan memleketine tatile gelen Veysel Alkan ise "Çataksu Mahallesine gideceğim yol kapalı gidemiyoruz. Üç gündür geliyorum buraya bakıyorum yol kapalı geri dönüyorum. Yetkililerden bir anca yolumuzun açılmasını istiyoruz. Üç gündür burada iş makinası da yok gelen giden de yok bekliyoruz’ dedi.

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        #haberler
        #ARTVİN
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