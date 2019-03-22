22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hesap işletim ücreti, bankaların vadesiz veya vadeli hesap sahibi vatandaşlardan aldığı kullanım bedelidir. Hesap işletim ücreti bankaların müşterilerine vermiş olduğu kredi kartı veya banka kartı gibi hizmetlerin işletim ücreti olarak talep ediliyor. Hesap işletim ücretleri çoğu zaman yıllık olmak üzere; aylık, 3 aylık ve 6 aylık dilimlerde de tasil edilebiliyor.
HESAP İŞLETİM ÜCRETİNİN HUKUKİ DAYANAĞI
Hesap işletim ücretiyle ilgili; 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 144. maddesi, Rekabet Kurumu’nun 01.08.2002 tarih ve 02-46/563-229 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca işlem yapılmaktadır. Hesap işletim ücreti vatandaşlardan, 2014 yılı Aralık ayında, 03 Ekim 2014 tarih ve 29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak tahsil edilmektedir.
HESAP İŞLETİM ÜCRETİ HANGİ DURUMLARDA ALINMIYOR?
Muhtelif bankaların müşterilerinden tahsil ettiği hesap işletim ücreti, bazı özel durumlarda alınmıyor. Ayrıca hesap işletim ücreti tutarı bankandan bankaya değişiklik gösteriyor.
İşte, hesap işletim ücreti kesintisinin yapılmadığı uygulamalar:
- Maaş anlaşması ile banka müşterilerinin maaşlarının yattığı vadesiz hesaplar,
- Otomatik fatura ödeme talimatı vermek,
- Bazı bankalar için 25 yaşında ve daha küçük müşterilere ait hesaplar,
- Vadesiz Altın Hesapları,
- Düzenli kullanılan ticari hesaplar sınıfına girmiş bir vadesiz hesap sahibi olmak,
- Yeniden yapılandırılmış sorunlu kredilerin ödeme hesapları,
- Birden fazla Avans Hesabı olan müşterilerin, en yüksek pozitif bakiyeli olan vadesiz hesabı dışındaki avans hesap tanımlı vadesiz hesapları,
- Birikimli Mevduat sahibi müşterilerin düzenli ödemelerin yapıldığı vadesiz TL/USD/EURO hesaplar.
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