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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Hertz'in müşterilerinin kişisel bilgileri çalındı - Teknoloji Haberleri

        Hertz'in müşterilerinin kişisel bilgileri çalındı

        Araba kiralama devi Hertz, müşterilerinin kişisel bilgilerinin ve sürücü belgelerinde yer alan bilgilerin, siber saldırganlar tarafından çalındığını açıkladı. Hertz, müşteri adları, doğum tarihleri, iletişim bilgileri, sürücü belgeleri, ödeme kartı bilgileri ve işçi tazminat taleplerinin çalındığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 15:41 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:41
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        Araç kiralama devi müşterilerinin kişisel bilgileri çalındı
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        Hertz'in web sitelerindeki duyurularda, siber saldırının, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'taki müşterilere yönelik olduğu bildirildi.

        Araba kiralama devi Hertz, müşterilerinin kişisel bilgilerini ve sürücü belgelerini içeren bir veri ihlali yaşandığını açıkladı.

        Dollar ve Thrifty markalarının da sahibi olan kiralama şirketi, web sitesindeki duyurularda, ihlalin Ekim 2024 ile Aralık 2024 arasında tedarikçilerinden birine yapılan bir siber saldırıyla ilgili olduğunu bildirdi.

        ÖDEME KARTI BİLGİLERİ DE ÇALINDI!

        Çalınan bilgiler arasında Hertz’in müşterilerinin ad soyad bilgileri, doğum tarihleri, iletişim bilgileri, sürücü belgeleri, ödeme kartı bilgileri ve işçi tazminat taleplerini içeriyor. Hertz, ihlalde daha az sayıda müşterinin Sosyal Güvenlik numaralarının ve diğer hükümet tarafından verilen kimlik numaralarının alındığını açıkladı.

        Hertz'in web sitelerindeki duyurularda, ihlal Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'taki müşterilerin verilerinde yaşandı. Hertz ayrıca ihlali Kaliforniya ve Maine dahil olmak üzere birkaç ABD eyaletinde de duyurdu. Hertz, Maine'deki en az 3 bin 400 müşterinin etkilendiğini söyledi ancak etkilenen toplam kişi sayısını belirtilmedi. Bu sayının önemli ölçüde yüksek olması muhtemel. Şirket, ihlalin sorumluluğunu Rusya bağlantılı fidye yazılım çetesine bağladı.

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