Hersek Lagünü'nde görüldü... Nadir bir tür!

AA

Yalova'nın Altınova ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hersek Lagünü binlerce kuşu misafir ediyor.

Lagüne gelen kış göçmeni kuşların arasında zaman zaman nadir türler de görülüyor.

AA'nın haberine göre Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ve konuk kuş gözlemcilerince lagünde yapılan çalışmada, korunma statüsü kırmızı listede hassas (VU vulnerable) kriterinde olan kadife ördek kaydedildi.

Bu tespitle birlikte Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 239'a çıktı.

Fatih Bülbül, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de nadir görülen, Marmara Denizi'nde en son 1917'de görülen, ülkemizde daha çok Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarını ziyaret eden kadife ördek (melanitta fusca), Hersek Lagünü'nde gözlemlenerek kayıt altına alınmıştır" ifadesini kullandı.

Kuş gözlemcisi Çağan Abbasoğlu, "Bölgenin güvenliği ve besin zenginliği kuşlar için önemli bir sığınak olmasını sağlıyor. Yılın bu döneminde kuzeyden gelen nadir türleri bulma ihtimali oluyor. Bu da gözlemlere ayrı bir heyecan katıyor. Marmara Denizi'nde en son 1917'de görülen, ülkemizde daha çok Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarını ziyaret eden kadife ördek de bu efsane türlerden biriydi. Fatih Bülbül Ağabey ile yaptığımız bu gözlemlerde Hersek Lagünü'ne daha pek çok yeni tür ekleyeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.