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        Haberler Bilgi Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Herkül: Efsane Başlıyor filmi ne zaman çekildi?

        Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Herkül: Efsane Başlıyor (The Legend of Hercules) filmi 30 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre'nin paylaştığı film 2014 yılında vizyona girmiştir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 19:18 Güncelleme: 30.08.2024 - 19:18
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        • 1

          Senaryosu Daniel Giat , Renny Harlin , Sean Hood tarafından kaleme alınan Herkül: Efsane Başlıyor filmi, bu akşam SHOW TV ekranlarında olacak. Macera ve aksiyon türünde yer alan Herkül: Efsane Başlıyor filmin yönetmenliğini Renny Harlin üstlenmektedir. Peki, Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

        • 2

          HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR KONUSU NEDİR?

          Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehirlerinden birindeyiz. Dünyada yaşayan kraliçelerden biri, Zeus'un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği yer almaktadır. Aradan yıllar geçer, kim olduğunu ve aslen nereden geldiğini bilmeyen Herkül'ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesidir; ne var ki güzel prensesin daha önce kardeşine söz vermiş olması işleri karıştırır. Herkül tam da bu esnada gerçek kimliği ve kaderiyle yüzleşir. Artık önünde iki yol vardır. Herkül, ya aşkına sahip çıkıp güzel prensesle şehirden kaçmak ya da daha önce çizilmiş olan kaderini takip edip bir kahraman olmayı seçmek zorundadır. Kahramanlığa giden yol ise yabancıların tahmin edilemez tuzakları ve tanrıların gazabıyla doludur.

        • 3

          HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR OYUNCULARI KİMLER?

          Kellan Lutz - Herkül

          Gaia Weiss - Hebe

          Scott Adkins - Amfitriyon

          Roxanne McKee - Alkmene

          Liam Garrigan - İfiklis

          Liam McIntyre - Sotiris

          Rade Šerbedžija - Chiron

          Johnathon Schaech - Tarak

          Luke Newberry - Agamemnon

          Jukka Hilden - Creon

          Kenneth Cranham - Lucius

          Mariah Gale - Kakia

          Sarai Givaty - Saphirra

          Richard Reid - Okçu

          Spencer Wilding - Humbaba

          Bashar Rahal - Tabur komutanı

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