Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını açıkladı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog "İsrail zor bir zamandan geçiyor" derken İsrail Savunma Bakanı Gallant "Hamas, bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail'e karşı savaş başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri, tüm sızma noktalarında düşmanla savaşıyor. İsrail, bu savaşı kazanacak" açıklamasında bulundu. Bu gelişmelerin akabinde "Hamas nedir, ne demek ve kimdir?" sorusu ile "Hamas neresi, hangi ülkeye bağlı?" sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte Hamas hakkında bilgiler...