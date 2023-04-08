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Herkesin başına gelebilir! Yaşlı kadın evde düştü! Günler geçti...

İstanbul Avcılar'da, tek başına yaşadığı evinde yere düşen ve kalkamayan 67 yaşındaki Sultan Sanıcı 3 gün sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Giriş: 08.04.2023 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Avcılar'da tek başına yaşadığı evinde düştü, 3 gün sonra kurtarıldı
Herkesin başına gelebilir! Yaşlı kadın evde düştü! Günler geçti...
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DHA

İstanbul'daki olay, Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Emrecan Sokak´ta bir binanın bodrum katında meydana geldi.

ÜÇ GÜN ÖNCE OĞLUYLA KONUŞMUŞTU

DHA'da yer alan habere göre yaşamını tek başına sürdüren Sultan Sacını (67) en son 3 gün önce oğlu ile görüştü.

OĞLU ULAŞAMAYINCA EVE GİTTİ

Bir süre sonra oğlu, annesine ulaşamadığı için eve bakmaya geldi. Oğlu kapıyı çalarken, denk geldiği komşular da, annesini görmediklerini söyledi.

KAPI KİLİTLERİ KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bilgi verildi. Sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de kapıyı açtıramadı. Bunun üzerine itfaiye erlerinin kapı kilitlerini kırarak içeri girmesine karar verildi.

YERE DÜŞMÜŞ VE KALKAMAMIŞ

Kapı kırılarak içeri girildiğinde kadının yere düştüğü ve kalkamadığı anlaşıldı. Komşuları kadının hayatta olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaşa bağlı rahatsızlıkların yanı sıra diyabet hastalığı da bulunan Sultan Sacını, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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