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Herkesin başına gelebilir! Polis seyyar satıcı oldu, tek tek yakaladı

Pazar yerleri ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık noktalarda vatandaşların çantalarını ve paralarını hedef alan yankesicilere yönelik Diyarbakır'da operasyon yapıldı. Bayram alışverişi nedeniyle yoğunluğun olduğu bölgelerde simitçi ve su satıcısı gibi davranarak önlem alan polis, 9 şüpheliyi devriye görevi yürüten ekiplere bildirerek çalıntı eşyalarla birlikte yakalattı. Şüphelilerin yankesicilik yaptığı anlar Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarına yansıdı

Giriş: 26.06.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Yankesicilere dikkat! Herkesin başına gelebilir! Polis tek tek yakaladı - Haberler
DHA

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı alışverişi nedeniyle yoğunluğun olduğu bölgelerde çantalardan, pantolonlardan ve bebek arabalarından yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine tedbirlerini artırdı.

Merkez ilçeler Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur'da belirlenen bölgelerde polis ekipleri simitçi ve su satıcısı gibi davranarak bulundukları alanları izlemeye aldı.

Yapılan çalışmada 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, yaya devriye görevi yürüten polis ekiplerine bildirilerek yakalatıldı. Şüphelilerin bazılarının üzerinde çalıntı çanta ve cep telefonları ele geçirildi. Eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin yankesicilik yaptığı anlar Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarına yansıdı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Suçla Sinerjik Mücadele Projesi" kapsamındaki polisin kılık değiştirerek uyguladığı yöntemin süreceği bildirildi.

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