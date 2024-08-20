Herkes onu yaz kış demeden E-5'te yürümesiyle tanımıştı: Selami Salman evinde ölü bulundu
İstanbul E-5 kara yolunda, Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen Selami Salman, Pendik'teki yaşadığı evde ölü bulundu. Salman'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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Türkiye, onu İstanbul E-5'te Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen gizimli adam olarak tanımıştı.
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Yolda yürürken çekilen videoları sosyal medyada "Pendikli Forrest Gump" başlığıyla yayılan ve kimilerinin hakkında çeşitli rivayetlerde bulunduğu Selami Salman basında da yer alınca kimliği ve neden her gün yürüdüğüne dair merak daha da artmıştı.
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50'li yaşlarda olan ve yıllardır E-5 kara yolunda kilometrelerce yürüyen Selami Salman, iddiaya göre yaz kış, yağmur çamur fark etmeksizin sabah saatlerinde evinden çıkıp saatlerce yürümesiyle dikkat çekmişti.
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Salman, neden yürüdüğü sorusuna "Söyleyecek bir şey yok. Ne diyeceğim? Sen de yürüyorsun, sen neden yürüyorsun? Yürürken bunalmıyorum. Kartal'a kadar yürüyorum, Tersane Köprüsü'nden dönüyorum. Sonra eve gidiyorum. Selami'yi arıyor millet, o benim" diye yanıt vermişti.
Salman konuşmasının devamında, "Burası bana iyi geliyor. Bir istediğim yok. Su veriyorlar, arabadan. Söylüyorum. "Selami ben." dedi.
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Selami Salman, Pendik'in Kavakpınar Mahallesi Terzi Sokak'ta yaşadığı evinde dün saat 21.00 sıralarında ölü bulundu.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Salman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Selami Salman'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.