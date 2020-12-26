Hercai dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı ATV'de yayınlanıyor. Dizinin son bölümünde; Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir. Hercai 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 53. son bölüm ile ilgili detaylar...

HERCAİ 53. SON BÖLÜM ÖZETİ

Miran, içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir. Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır.

İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı… Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?

HERCAİ 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.