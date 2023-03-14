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‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ Türkiye'de en az izlenen Oscar'lı film

Oscar törenlerine olan ilginin artması adına jüri üyelerinin ‘sanatsal’ değil, popüler filmlere eğilim göstereceği yönündeki söylentiler gerçeği yansıttı mı? ‘En İyi Film’ dalında Oscar kazanan ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’yı Türkiye’de kaç kişi izledi? Küresel hasılatı ne kadar oldu? Çeşitli dallarda Oscar kazanan filmler için Türkiye’de kaç bilet kesildi? Küresel hasılatlarının miktarı hangi seviyeye ulaştı?

Giriş: 14.03.2023 - 08:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • 95’inci Akademi Ödülleri’nde Oscar kazanan filmler ve sinemacılar, Türkiye saatine göre 13 Mart’ta belirlendi. 

    Yılın filmi Daniel Kwan ile Daniel Scheinert’in yönettiği ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ kazandı. 

    Akademi ödüllerinin son 10 yılına bakacak olursak jüri üyelerinin popüler değil, daha ‘sanatsal’ filmlere eğilim gösterdiği görülüyor. 

    Son birkaç yılda ise bu eğilimin Oscar törenlerine olan küresel ilginin azalmasına neden olduğu yönünde görüşler ortaya atıldı. 

    Bu yıl şöyle bir söylenti ortaya çıktı. Hatta bu konuda birçok makale de kaleme alındı. 

    Oscar törenlerine ilginin artması için jüri üyeleri, popüler filmlere eğilim gösterecekti. 
    Zira 2022’deki Oscar töreni, en az reyting alan ikinci tören olarak 8 milyarlık nüfusa rağmen sadece 15 milyon 400 bin kişi (% 0.2) tarafından izlendi. 

    Günün sonunda ‘En İyi Film’ dalında Oscar’a ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ layık görüldü.  

    Peki jüri üyeleri, yine bildiğini mi okudu yoksa Oscar törenlerine ilgiyi artırmak için popüler filmlere mi eğilim gösterdi?

  • Son 10 yılda ‘En İyi Film’ dalında Oscar kazanan filmler arasında Türkiye’de en çok izlenen film, ‘Parazit’, en az izlenen film ise bu yıl ödül kazanan ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ oldu. 

    ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’, son 10 yılda ‘En İyi Film’ dalında Oscar kazanan filmler arasında en yüksek küresel hasılata sahip 5’inci film oldu. 

    Elbette bilet ücretleri 10 yıl içinde arttı ama kendisinden daha az gişe yapan filmlerin hasılatına bakacak olursak ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’nın 5’inci sıradaki yeri etkilenmiyor. 

  • HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA
    • Bütçe… 25.000.000 Dolar
    • Türkiye Hasılat… 76.910 Dolar (39.057 Kişi)
    • Küresel Hasılat… 106.702.207 Dolar

    Ödülleri
    • En İyi Film
    • En İyi Yönetmen (Daniel Kwan - Daniel Scheinert )
    • En İyi Başrol Kadın Oyuncu (Michelle Yeoh)
    • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Jamie Lee Curtis)
    • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Ke Huy Quan)
    • En İyi Kurgu
    • En İyi Özgün Senaryo (Daniel Kwan - Daniel Scheinert)

  • BALİNA
    • Bütçe… 3.000.000 Dolar
    • Türkiye Hasılat… 103.571 Dolar (23.135 Kişi)
    • Küresel Hasılat… 36.649.704 Dolar

    Ödülleri
    • En İyi Erkek Oyuncu (Brendan Fraser)
    • En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

  • WOMEN TALKING
    • Bütçe… Açıklanmadı
    • Türkiye Hasılat… Henüz Gösterime Girmedi
    • Küresel Hasılat… 7.378.598 Dolar

    Ödülü
    • En İyi Uyarlama Senaryo (Sarah Polley)

  • BATI CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK
    Dijital Platform Yapımı

    Ödülleri
    • En İyi Sinematografi (James Friend)
    • En İyi Uluslararası Film
    • En İyi Prodüksiyon Tasarım
    • En İyi Özgün Müzik

  • KARA PANTER: YAŞASIN WAKANDA
    • Bütçe… 250.000.000 Dolar
    • Türkiye Hasılat… 1.581.882 (487.382 Kişi)
    • Küresel Hasılat… 858.775.447 Dolar

    Ödülü
    • En İyi Kostüm Tasarım

  • GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
    • Bütçe… 35.000.000 Dolar
    • Türkiye Hasılat… Henüz Gösterime Girmedi
    • Küresel Hasılat… 108.967 Dolar

    Ödülü
    • En İyi Animasyon

  • TOP GUN: MAVERICK
    • Bütçe… 170.000.000 Dolar
    • Türkiye Hasılat… 1.108.931 Dolar (498.395 Kişi)
    • Küresel Hasılat… 1.493.491.858 Dolar

    Ödülü
    • En İyi Ses

  • RRR
    • Bütçe… 72.000.000 Dolar
    • Türkiye Hasılat… Henüz Gösterime Girmedi
    • Küresel Hasılat… 159.718.220 Dolar

    Ödülü
    • En İyi Özgün Şarkı

  • AVATAR: SUYUN YOLU
    • Bütçe… 250.000.000 Dolar
    • Türkiye Hasılat… 9.541.748 Dolar (2.652.905 Kişi)
    • Küresel Hasılat… 2.293.707.227 Dolar

    Ödülü
    • En İyi Görsel Efekt

  • 2023'te Oscar kazanan filmlerin küresel hasılatı, 2022'de Oscar kazanan filmlerin küresel hasılatına oranla yüzde 167 arttı. 

  • 2023'te Oscar kazanan filmlerin Türkiye'deki hasılatı, 2022'de Oscar kazanan filmlerin Türkiye hasılatına oranla yüzde 631 arttı. 

     

  • 2022'de Oscar kazanan filmleri Türkiye'de 1.278.459 kişi, 2023'te ise 3.700.874 kişi izledi. Artış, yüzde 190 olarak gerçekleşti 

  • SON 10 YILDA 'EN İYİ FİLM' ÖDÜLÜ'NÜ KAZANAN FİLMLERİN GİŞELERİ

    • 2023
    Her Şey Her Yerde Aynı Anda
    Türkiye İzleyici Sayısı...     39.057
    Küresel Hasılat... 106.702.207 Dolar

    • 2022
    CODA
    Türkiye İzleyici Sayısı Gösterime Girmedi
    Küresel Hasılat... 1.911.296 Dolar

    • 2021
    Nomadland
    Dijital Platform Yapımı 
    Küresel Hasılat... 39.458.207 Dolar

    • 2020
    Parazit
    Türkiye İzleyici Sayısı...     428.752
    Küresel Hasılat... 262.676.096 Dolar

    • 2019
    Yeşil Rehber
    Türkiye İzleyici Sayısı... 69.201
    Küresel Hasılat... 321.752.656 Dolar

    • 2018
    Suyun Sesi
    Türkiye İzleyici Sayısı... 99.769
    Küresel Hasılat... 195.333.312 Dolar

    • 2017
    Ay Işığı
    Türkiye İzleyici Sayısı... 59.888
    Küresel Hasılat... 65.172.611 Dolar

    • 2016
    Spotlight
    Türkiye İzleyici Sayısı... 44.978
    Küresel Hasılat... 98.690.254 Dolar

    • 2015
    Birdman veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi
    Türkiye İzleyici Sayısı... 79.884
    Küresel Hasılat... 103.215.094 Dolar

    • 2014
    12 Yıllık Esaret
    Türkiye İzleyici Sayısı...     73.087
    Küresel Hasılat... 187.733.202 Dolar

     

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