95’inci Akademi Ödülleri’nde Oscar kazanan filmler ve sinemacılar, Türkiye saatine göre 13 Mart’ta belirlendi.

Yılın filmi Daniel Kwan ile Daniel Scheinert’in yönettiği ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ kazandı.

Akademi ödüllerinin son 10 yılına bakacak olursak jüri üyelerinin popüler değil, daha ‘sanatsal’ filmlere eğilim gösterdiği görülüyor.

Son birkaç yılda ise bu eğilimin Oscar törenlerine olan küresel ilginin azalmasına neden olduğu yönünde görüşler ortaya atıldı.

Bu yıl şöyle bir söylenti ortaya çıktı. Hatta bu konuda birçok makale de kaleme alındı.

Oscar törenlerine ilginin artması için jüri üyeleri, popüler filmlere eğilim gösterecekti.

Zira 2022’deki Oscar töreni, en az reyting alan ikinci tören olarak 8 milyarlık nüfusa rağmen sadece 15 milyon 400 bin kişi (% 0.2) tarafından izlendi.

Günün sonunda ‘En İyi Film’ dalında Oscar’a ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ layık görüldü.

Peki jüri üyeleri, yine bildiğini mi okudu yoksa Oscar törenlerine ilgiyi artırmak için popüler filmlere mi eğilim gösterdi?