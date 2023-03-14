SON 10 YILDA 'EN İYİ FİLM' ÖDÜLÜ'NÜ KAZANAN FİLMLERİN GİŞELERİ
• 2023
Her Şey Her Yerde Aynı Anda
Türkiye İzleyici Sayısı... 39.057
Küresel Hasılat... 106.702.207 Dolar
• 2022
CODA
Türkiye İzleyici Sayısı Gösterime Girmedi
Küresel Hasılat... 1.911.296 Dolar
• 2021
Nomadland
Dijital Platform Yapımı
Küresel Hasılat... 39.458.207 Dolar
• 2020
Parazit
Türkiye İzleyici Sayısı... 428.752
Küresel Hasılat... 262.676.096 Dolar
• 2019
Yeşil Rehber
Türkiye İzleyici Sayısı... 69.201
Küresel Hasılat... 321.752.656 Dolar
• 2018
Suyun Sesi
Türkiye İzleyici Sayısı... 99.769
Küresel Hasılat... 195.333.312 Dolar
• 2017
Ay Işığı
Türkiye İzleyici Sayısı... 59.888
Küresel Hasılat... 65.172.611 Dolar
• 2016
Spotlight
Türkiye İzleyici Sayısı... 44.978
Küresel Hasılat... 98.690.254 Dolar
• 2015
Birdman veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi
Türkiye İzleyici Sayısı... 79.884
Küresel Hasılat... 103.215.094 Dolar
• 2014
12 Yıllık Esaret
Türkiye İzleyici Sayısı... 73.087
Küresel Hasılat... 187.733.202 Dolar