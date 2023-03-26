Her şey çok masum başlıyor

1970'li yıllardan itibaren yayılmaya başlayan video oyunları, bilgisayar ve internetin hayatımıza girmesiyle büyük bir hızla yaygınlaştı. Özellikle çocuklar arasında video oyunlarına artan ilgi eğer önlem alınmazsa ciddi bir bağımlılık etkeni. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin oyun bağımlılığının zararlarını ve çözüm önerilerini haberturk.com için değerlendirdi.

HER ŞEY ÇOK MASUM BAŞLIYOR

Eski zamanların atari oyunlarının yerini video oyunları aldı ve artık günümüzde bilgisayar ile internetin de yaygınlaşmasıyla çok daha kolay ulaşılabilir bir hale geldi. Bilgisayar, telefon, tablet ya da oyun konsolu gibi araçlar giderek yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da hayatında daha fazla yer alarak bir tür bağımlılık haline geldi. Her şeyin aslında çok masum başladığını söyleyen Dr. Seçkin "Örneğin aile hava alanında ya da tren istasyonunda sıkılan çocuğa oyalanması için cep telefonunu veriyor. Başlarda çocuğun hayatını etkilemiyor ama giderek kontrolden çıkıyor ve bağımlılık oluşturuyor" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Çocuk küçükken bu konuda sınır ve kurallar koymak ve bunlara uymasını sağlamak çok önemli. Aile bazen de çocuk oyun oynarken rahat ediyor, kendilerine vakit ayırıyor bu doğru bir tutum değil. Bol bol birlikte ve doğada vakit geçirmek önemli" şeklinde konuştu.

GÜNDE İKİ SAATTEN FAZLASI BAĞIMLILIK YAPIYOR

Dünya Sağlık Teşkilatı ile psikiyatrların ortak görüşüne göre, çocuk her gün düzenli olarak iki saatten fazla ve bir yılı geçen bir süredir video oyunu oynuyorsa bunun bağımlılık olarak kabul edildiğini belirten Dr. Şirin Seçkin "Bağımlılık gelişmeye başladığı zaman yavaş yavaş uyku düzeni bozuluyor, ders notları düşüyor, okula gitmek istemiyor, hijyenine dikkat etmiyor. Bu belirtilere ailenin dikkat etmesi çok önemli çünkü uzun süre ekrana maruz kalan çocuğun beyni olumsuz etkileniyor ve ileride hayatını planlayamıyor" dedi. Dr. Seçkin "Video oyunları bağımlılığı genellikle dokuz yaş civarında başlar, zamanla ekran karşısında geçirilen süre artar, çocuk çeşitli yöntemler geliştirerek ailenin koyduğu sınırlamaları kaldırır" ifadelerini kullandı.

DOPAMİN ETKİSİ VE HAYATİ TEHLİKE

Oyun bağımlılığının, diğer tüm madde ve kötü alışkanlık bağımlılıklarında olduğu gibi, beyinde dopamin adı verilen bir madde üzerinden geliştiğine dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Bu madde zevk alındığında, ödüllendirilmede beyinden salgılanıyor, evrimsel olarak bu madde zevk almayı sağlıyor. Oyun sırasında ise bu defalarca oluyor ve çocuk bunu daha sık yaşamak için daha çok oyun oynamaya başlıyor" şeklinde konuştu. İleri derecede oyun bağımlılıklarında hayati sonuçların yaşanabileceğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Yapılan çalışmalar özellikle korku, savaş gibi heyecanlı ve korkutucu oyunların kalpte ciddi ritim bozukluklarına yol açtığını göstermektedir. Kalbi duran ve kriz geçirip hayatını kaybeden birçok çocuk var" uyarısında da bulundu.

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