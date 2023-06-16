İŞLEM GÖRMÜŞ SAÇLAR HER GÜN YIKANMAMALI
New York'taki Idriss Dermatology'nin kurucusu dermatolog Dr. Shereene Idriss, saçın ne kadar ince veya yağlı olduğuna bakmadan yıkama konusunda katı önerilerde bulunuyor "Söz konusu saç derisi sağlığı olduğunda, saçlarınızı her gün düzenli olarak şampuanla yıkamanızı önermiyorum, tahrişe, iltihaplanmaya ve diğer kafa derisi sorunlarına yol açabilir" diyor.
Dr. Alam da saç boyaları ve saç düzeleştiricileri ile kimyasal işlem görmüş saçların hasara daha yatkın olduğunu ve haftada iki ila üç kez yıkanması gerektiğini söylüyor. Ayrıca saçların sıcak suyla değil ılık suyla yıkanması gerektiğini ifade ediyor.