Her gün bir avuç tüketebilirsiniz! İshali kesiyor, hazımsızlığı geçiriyor!
Sağlık problemi yaşayan bazı kişiler, çözümü doğal yollardan arayabiliyor ya da ilaç tedavisinin yanında doğal yollardan da destek almak isteyebiliyor. Uzmanların birçok sağlık sorununa şifa olduğunu söylediği besinlerden biri de iğde olarak karşımıza çıkıyor. Mis gibi kokusuyla baharın geldiğini müjdeleyen iğdenin faydalarını sizler için derledik.
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Bazı meyvelerin yaprakları ve kendisi sağlık açısından oldukça faydalıdır. Bu meyvelerden biri de iğdedir. Türkiye'nin her bölgesinde kolaylıkla yetiştirilebilen iğdenin tüketimi konusunda pek çok insan fazla bilgiye sahip değildir. Sizler için şifa deposu olarak görülen iğdenin faydalarını derledik.
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İĞDE FAYDALARI NELERDİR?
İğdenin bilinen faydaları şu şekildedir;
Böbrek hastalıklarına iyi gelir özellikle kaynatılıp çay olarak tüketilmesi önerilir,
C vitamini açısından zengin olması sebebiyle bağışıklığı güçlendirir,
Soğuk algınlığına karşı koruma sağlar,
Kuru iğdeden yapılan çay, kuru öksürüğü geçirmeye yardımcı olur,
Suda kaynatılarak içilen iğde ishali keser ve ishalin neden olduğu halsizliği geçirir,
İçerisinde Omega 7 yağının bulunması sebebiyle vücuttaki kolajen miktarını artırır,
Karaciğerdeki toksinleri temizler,
LDL olarak bilinen kötü kolestrolü düşürmeye yardımcı olur,
Saç köklerini besler,
Yemeklerden sonra oluşan hazımsızlığı giderir.
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İĞDE NASIL TÜKETİLİR?
İğne bir meyvedir ve yıkayıp çiğ olarak tüketebilirsiniz. Çay olarak demleyebilir ve sıcak tüketebilirsiniz ya da su içerisinde bekletip çıkan suyu içebilirsiniz.
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İĞDE ZAYIFLATIR MI?
İğdenin kilo verme konusunda yardımcı olup olmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. İğde lifli bir meyve olmasının yanında içeriğinde mineral ve vitaminleri de barındırıyor bu sebeple diyet listelerinde sıkça rastlayabiliniyor. Uzun süre tok tuttuğu bilinen iğde tüketiminde sıkça su içilmesi gerekiyor.
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İĞDE ZARARLARI NEDİR?
İğdenin bilinen bir yan etkisi yoktur fakat her besinde olduğu gibi fazla tüketimi istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Özellikle iğdenin aşırı tüketimi kabız olmanıza neden olabilir bu sebeple tüketimi yapılırken bol su içilmelidir.Hamilelerin, kronik hastalığı olan kişilerin doktor tavsiyesi olmadan kullanması önerilmez.
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İĞDE KAÇ KALORİ?
100 gram iğdede yaklaşık 118 kalori bulunur. Bir adet iğdedeki kalori miktarı ise 1 kcal'in biraz üstündedir.
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