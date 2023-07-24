Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Her gün bir avuç tüketebilirsiniz! İshali kesiyor, hazımsızlığı geçiriyor!

        Her gün bir avuç tüketebilirsiniz! İshali kesiyor, hazımsızlığı geçiriyor!

        Sağlık problemi yaşayan bazı kişiler, çözümü doğal yollardan arayabiliyor ya da ilaç tedavisinin yanında doğal yollardan da destek almak isteyebiliyor. Uzmanların birçok sağlık sorununa şifa olduğunu söylediği besinlerden biri de iğde olarak karşımıza çıkıyor. Mis gibi kokusuyla baharın geldiğini müjdeleyen iğdenin faydalarını sizler için derledik.

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bazı meyvelerin yaprakları ve kendisi sağlık açısından oldukça faydalıdır. Bu meyvelerden biri de iğdedir. Türkiye'nin her bölgesinde kolaylıkla yetiştirilebilen iğdenin tüketimi konusunda pek çok insan fazla bilgiye sahip değildir. Sizler için şifa deposu olarak görülen iğdenin faydalarını derledik.

        • 2

          İĞDE FAYDALARI NELERDİR?

          İğdenin bilinen faydaları şu şekildedir;

          Böbrek hastalıklarına iyi gelir özellikle kaynatılıp çay olarak tüketilmesi önerilir,

          C vitamini açısından zengin olması sebebiyle bağışıklığı güçlendirir,

          Soğuk algınlığına karşı koruma sağlar,

          Kuru iğdeden yapılan çay, kuru öksürüğü geçirmeye yardımcı olur,

          Suda kaynatılarak içilen iğde ishali keser ve ishalin neden olduğu halsizliği geçirir,

          İçerisinde Omega 7 yağının bulunması sebebiyle vücuttaki kolajen miktarını artırır,

          Karaciğerdeki toksinleri temizler,

          LDL olarak bilinen kötü kolestrolü düşürmeye yardımcı olur,

          Saç köklerini besler,

          Yemeklerden sonra oluşan hazımsızlığı giderir.

        • 3

          İĞDE NASIL TÜKETİLİR?

          İğne bir meyvedir ve yıkayıp çiğ olarak tüketebilirsiniz. Çay olarak demleyebilir ve sıcak tüketebilirsiniz ya da su içerisinde bekletip çıkan suyu içebilirsiniz.

        • 4

          İĞDE ZAYIFLATIR MI?

          İğdenin kilo verme konusunda yardımcı olup olmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. İğde lifli bir meyve olmasının yanında içeriğinde mineral ve vitaminleri de barındırıyor bu sebeple diyet listelerinde sıkça rastlayabiliniyor. Uzun süre tok tuttuğu bilinen iğde tüketiminde sıkça su içilmesi gerekiyor.

        • 5

          İĞDE ZARARLARI NEDİR?

          İğdenin bilinen bir yan etkisi yoktur fakat her besinde olduğu gibi fazla tüketimi istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Özellikle iğdenin aşırı tüketimi kabız olmanıza neden olabilir bu sebeple tüketimi yapılırken bol su içilmelidir.Hamilelerin, kronik hastalığı olan kişilerin doktor tavsiyesi olmadan kullanması önerilmez.

        • 6

          İĞDE KAÇ KALORİ?

          100 gram iğdede yaklaşık 118 kalori bulunur. Bir adet iğdedeki kalori miktarı ise 1 kcal'in biraz üstündedir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Tekne alabora oldu: 15 kişi öldü!
        Tekne alabora oldu: 15 kişi öldü!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!