B5 ve Enerji
B5 (Pantotenik asit), yiyecekleri enerjiye dönüştürmeye yardımcı olur. Dr. Ross, "B5 tipik olarak diğer B vitaminleriyle birlikte bir B vitamini kompleksi formülasyonu şeklinde kullanılır. Pantotenik asit, pantotenik asit eksikliğinin ve radyasyon tedavisinden kaynaklanan cilt reaksiyonlarının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır. B5'in önerilen ancak bilimsel olarak kanıtlanmayan diğer sağlık yararları ise, DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu), artrit, atletik performans, cilt sorunları, alkolizm, alerjiler, saç dökülmesi, astım, kalp problemleri, karpal tünel sendromu, akciğer rahatsızlıkları, sinir hasarı, kolit, göz enfeksiyonları, kasılmalar, böbrek rahatsızlıkları, kepek, depresyon, diyabetik problemler, bağışıklık fonksiyonu, baş ağrıları, hiperaktivite, düşük tansiyon, uykusuzluk, sinirlilik, multipl skleroz, kas distrofisi ve kas kramplarıdır" diye konuştu.