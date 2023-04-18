Kentler değişiyor acı değişmiyor! Kadın cinayeti bitmiyor!

DHA'da yer alan habere göre çiftle birlikte yaşayan yeğenleri Yağmur Turan (35) ise telefon ile kendilerine ulaşamayınca meraklanıp eve geldi.

Sevim Turan'ı vurduktan sonra kendini ihbar eden Hüseyin Turan'ın, aynı silahla yaşamına son verdiği öğrenildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Savcılık incelemesi sonrası çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürerken çiftin evinden çıkan muhabbet kuşları ise komşularına teslim edildi.

Çiftin komşusu İlhan Uğraş, Kendi kendini ihbar etmiş. Kimseye bir zararı yoktu. Sessiz biriydi, toplum içine pek çıkmazdı. Sürekli tek başınaydı. Ben bir zararını görmedim. Evlatlık bir kızları vardı" dedi.

"BUGÜNE KADAR HİÇ BAĞIRTI DUYMADIM"

Diğer komşuları İbrahim Balkı ise "Benim alt komşumdu. Ağır başlı, sakin, melek gibi bir insandı. Hiç mümkün değil inanamıyorum. Bugüne kadar hiç bağırtı duymadım. Benim 18 yıllık komşumdu. Eşi de onun akrabasıydı, nasıl oldu anlamadım" dedi.

"KARIMI ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ"

Serpil Kaya ise "Arkadaşımı kahve içmeye çağırdım, cinayetten bahsetti aşağı indim. İçeri giremedik. Kendisi polisi aramış, 'Karımı öldürdüm' demiş" diye konuştu.