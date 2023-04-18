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Kentler değişiyor acı değişmiyor! Kadın cinayeti bitmiyor!

İstanbul Bağcılar'da, 70 yaşındaki Hüseyin Turan, eşi 62 yaşındaki Sevim Turan'ı pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Kendini ihbar eden Turan daha sonra, aynı silahla hayatına son verdi

Giriş: 18.04.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Kentler değişiyor acı değişmiyor! Kadın cinayeti bitmiyor! İstanbul Bağcılar'da önce eşini sonra kendini öldürdü - Son dakika haberler
Kentler değişiyor acı değişmiyor! Kadın cinayeti bitmiyor!
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DHA

İstanbul'da olay, dün saat 14.00 sıralarında Bağcılar'a bağlı Yenimahalle'de yaşandı. Hüseyin Turan (70), eşi Sevim Turan'ı (62) evde pompalı tüfek ile vurduktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YEĞENLERİ MERAKLANIP EVE GELDİ

Sevim Turan 62 yaşındaydı.
Sevim Turan 62 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere göre çiftle birlikte yaşayan yeğenleri Yağmur Turan (35) ise telefon ile kendilerine ulaşamayınca meraklanıp eve geldi.

KARI KOCA CANSIZ HALDE BULUNDU

H&uuml;seyin Turan, 70 yaşındaydı.
Hüseyin Turan, 70 yaşındaydı.

Kapıyı açan olmayınca komşusu Ferhat K.'den yardım alarak kapıyı kırdı. İçeri giren Yağmur Turan, çifti ölü halde buldu.

ÖLDÜRÜP HAYATINA SON VERDİ

&Ccedil;iftin komşuları g&ouml;zyaşlarına boğuldu.
Çiftin komşuları gözyaşlarına boğuldu.

Sevim Turan'ı vurduktan sonra kendini ihbar eden Hüseyin Turan'ın, aynı silahla yaşamına son verdiği öğrenildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Savcılık incelemesi sonrası çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürerken çiftin evinden çıkan muhabbet kuşları ise komşularına teslim edildi.

"KENDİ KENDİNİ İHBAR ETMİŞ"

Çiftin komşusu İlhan Uğraş, Kendi kendini ihbar etmiş. Kimseye bir zararı yoktu. Sessiz biriydi, toplum içine pek çıkmazdı. Sürekli tek başınaydı. Ben bir zararını görmedim. Evlatlık bir kızları vardı" dedi.

"BUGÜNE KADAR HİÇ BAĞIRTI DUYMADIM"

Diğer komşuları İbrahim Balkı ise "Benim alt komşumdu. Ağır başlı, sakin, melek gibi bir insandı. Hiç mümkün değil inanamıyorum. Bugüne kadar hiç bağırtı duymadım. Benim 18 yıllık komşumdu. Eşi de onun akrabasıydı, nasıl oldu anlamadım" dedi.

"KARIMI ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ"

Serpil Kaya ise "Arkadaşımı kahve içmeye çağırdım, cinayetten bahsetti aşağı indim. İçeri giremedik. Kendisi polisi aramış, 'Karımı öldürdüm' demiş" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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