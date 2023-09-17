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        Haberler Sağlık Her gün 1 kase yoğurt yerseniz ne olur? İşte yoğurdun cilde, fiziğe ve organlara faydaları...

        Her gün 1 kase yoğurt yerseniz ne olur? İşte yoğurdun cilde, fiziğe ve organlara faydaları...

        Yoğurt, Türk mutfağının köklü bir geleneği olan ve yüzyıllardır sofralarımızı süsleyen bir lezzettir. Neredeyse her sofrada, her mutfakta yer alan yoğurdun faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte her gün yoğurt yemenin vücuda faydaları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 15:14 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:14
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        • 1

          Yoğurt, düşük kalorili bir gıda olarak bilinir ve sağlık uzmanları tarafından düzenli olarak tüketilmesi önerilir. Bu besin, içeriğinde bulunan vitaminler ve minerallerle besleyici bir değere sahiptir. Yoğurt, içinde canlı laktik asit bakterilerini barındırır ve aynı zamanda magnezyum, potasyum ve protein kaynağıdır. İşte her gün yoğurt yemenin faydaları...

        • 2

          Düşük Kalorili Bir Gıda: Yoğurt, kilo kontrolüne yardımcı olmak için tercih edilen bir seçenektir. Bir porsiyon yoğurt, kalori alımınızı sınırlamak istediğinizde iyi bir seçenektir.

          Vitamin ve Mineraller: Yoğurt, vücudu çeşitli vitaminler ve mineraller ile besler. İçinde bulunan vitaminler, sağlıklı bir yaşam tarzının sürdürülmesi için önemlidir.

        • 3

          Canlı Laktik Asit: Yoğurt, sindirim sağlığını destekleyen canlı laktik asit bakterilerini içerir. Bu bakteriler sindirim sistemini düzenler ve bağışıklık sistemini destekler.

          Magnezyum ve Potasyum Kaynağı: Magnezyum ve potasyum, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi için gereklidir. Yoğurt, bu mineralleri sağlayarak vücudu dengede tutmaya yardımcı olur.

        • 4

          Protein içeriği: Yoğurt, vücudun ihtiyaç duyduğu proteinleri sağlar. Protein, kasların yeniden yapılanmasına ve genel sağlığın korunmasına yardımcı olur.

        • 5

          Sonuç olarak, yoğurt düşük kalorili bir besin olarak hem lezzetli hem de besleyici bir seçenektir. İçeriğindeki vitaminler, mineraller, canlı laktik asit, magnezyum, potasyum ve protein sayesinde sağlığınıza olumlu katkılarda bulunabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı için düzenli olarak yoğurt tüketmeyi düşünmek iyi bir fikir olabilir.

        • 6

          HER GÜN 1 KASE YOĞURT YEMENİN FAYDALARI

          Her gün bir kase yoğurt tüketen insanların vücutlarında olan değişimler şu şekildedir:

          Kan basıncını düzenler, kalbe iyi etkide bulunur.

          Candida enfeksiyonuyla savaşır ve vajinanın PH değerini düzenler.

          Bağışıklık sistemine artılar kazandırır.

          Kemik erimesinin önüne geçer.

          Protein, kalsiyum, fosfor, B1, B2 ve B12 içerir.

          Diş ve kemik sağlığını onarır.

          Kas ve sinir sisteminin iyileşmesinde büyük etkisi vardır.

        • 7

          Afrodizyak etkisine sahiptir. Cinsel performansı iyileştirir.

          Akciğer kanserini %20 oranında düşürür.

          Cildin parlak ve aknesiz olmasında büyük bir etkisi vardır.

          Saç köklerinin daha sağlıklı çıkmasına etki sağlar.

          Tırnakların kırılmasını önler.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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