18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çoğu kişi hastaneye ve doktora gittiğinde biraz gerilip heyecanlanıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, bu durum, “Beyaz önlük hipertansiyonu” olarak adlandırılıyor. Bu durum, tansiyonunuzun sadece doktor ölçerken yüksek çıkması ve evinize döndüğünüzde kan basıncınızın normale dönmesi anlamına geliyor. Liv Hospital İç Hastalıkları Sağlıklı Yaşam ve Check Up Direktörü Uzm. Dr. Metin Okucu, “Bir hastalık olmamasına ve ilaç tedavisi gerektirmemesine karşın bu sorunla karşı karşıya iseniz; uyanık olmayı, sağlıklı yaşamın gereklerine uymayı ve belirli aralıklarla tansiyon ölçtürmeyi unutmamalısınız”diyor.
MASKELİ TANSİYON
Beyaz önlük tansiyonu kadar bilinmeyen ama bunun tam tersi olan bir başka sorun da bulunuyor. Gereken ilgiyi görmeyen bu tansiyon türü çok daha önemli olarak nitelendiriliyor. Adına “maskeli tansiyon” denilen bu sorunun mutlaka teşhis ve tedavi edilmesi gerekiyor.
NEREDEYSE HER 3 KİŞİDEN BİRİNDE VAR
Maskeli tansiyonu olanların sayısının hiç de az olmadığı belirtiliyor Avustralya’da yapılan son araştırmada tam 11 bin kişi incelenmiş ve sağlıklı görünen kişilerin yüzde 21’inde maskeli tansiyon olduğu belirlenmiş. ABD’de bu oranın yüzde 30 civarında oluşu neredeyse her 3 kişiden birinde maskeli tansiyon olduğunu gösteriyor.
MASKELİ TANSİYONUN NEDENİ NE?
Peki bunun nedeni ne? Bazı kişiler beyaz önlük stresi yerine tam tersi bir psikoloji içinde oluyor ve doktorlarının yanında daha da sakinleşip günün stresinden uzaklaştıkları için tansiyonları düşük çıkıyor. Günlük hayata döndüklerinde ise yüksek tansiyon sorunuyla karşılaşıyorlar.
24 SAATLİK TANSİYON HOLTERİ
Uzm. Dr. Metin Okucu, bu sorunla ilgili olarak, “Hastanede normal çıkan tansiyonunuzu arada bir evde de ölçün. Bunu nasıl yapacağınızı doktorunuzdan öğrenin ve koldan ölçen iyi bir otomatik tansiyon aleti edinin. Araştırmalar bu cihazların doktorlardan daha doğru tansiyon ölçtüğünü gösteriyor”diyor. En iyi yöntemin ise 24 saatlik tansiyon holteri taktırmak olduğu belirtiliyor. Son olarak yüksek tansiyonun; Kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi ciddi dertler açabilen ama çok kolay ve kesin kontrol edilebilen bir hastalık olduğunu unutmamak gerekiyor.
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