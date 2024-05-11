Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Her 100 hamilenin 10'unda yüksek şeker görülüyor

        Her 100 hamilenin 10'unda yüksek şeker görülüyor

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, her 100 gebeden 10'unda yüksek şeker görüldüğünü ve bu durumun hamilelikte birçok riski beraberinde getirdiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 09:30 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Her 100 hamilenin 10'unda yüksek şeker görülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, ​​​​​​anne adaylarında yanlış beslenme ve hareketsizlikten dolayı obezite sorununun giderek arttığını ifade ederek, hamilelikte obezitenin şeker ve tansiyon gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına yol açtığını kaydetti.

        Hamilelikte şeker hastalığıyla karşılaşma riskinin her geçen gün arttığını vurgulayan Buyru, "Bundan 60 yıl kadar önce gebeliğe bağlı şeker hastalığı yüzde 1 oranında görülürken, yani her 100 gebeden birinde şeker hastalığına rastlanırken, bugün her 100 gebeden 10'unda yüksek şekerle karşı karşıya kalıyoruz. Hamilelikte yüksek şeker, birçok riski beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ŞEKER YÜKLEME TESTİ YAPILMALI

        Yüksek şeker seviyelerinin kontrol altına alınmadığında bebeğin kalbini etkilediğini ve ani bebek ölümü dahil birtakım problemlere yol açabildiğini anlatan Buyru, hamilelikte şekerin ortaya çıkarılması için şeker yükleme testinin yaptırılması gerektiğine dikkati çekti.

        Tüm anne adaylarına 24-28 hafta arasında şeker yükleme testlerinin yapılmasını öneren Buyru, şekerin yüksek çıkması durumunda öncelikle açlık, tokluk kan şekerinin izlenip beslenmenin kontrol altına alındığını, günlük hareketin artırılmasını önerdiklerini aktardı.

        Buyru, bu hamilelerin yüzde 80'inde diyet ve egzersizle şekeri kontrol altına almanın mümkün olduğuna işaret etti.

        Şeker yükleme testinin bazı durumlarda daha erken yapılabileceğini belirten Buyru, şunları kaydetti: "Eğer annenin ailesinde şeker hastalığı varsa, gebelik öncesi kilosu yüksekse ve gebelikte fazla kilo aldıysa ya da bebek ultrasonografide büyük, suyu fazla ise belki daha erken yükleme ya da şeker kontrolü gerekebilir. Bu durumda 24 haftadan önce de şeker testi yapılabilir. Anormal ise bu haftadan itibaren önlem alınır. Eğer normal ise yine 24-28 haftası arasında testi tekrarlamak gerekir."

        Şeker yükleme testinin yan etkisinin olmadığını ve testten kaçınmamak gerektiğini ifade eden Buyru, olabilecek riskleri anne adaylarına anlattıklarında çoğu hamilenin testi yaptırdığını bildirdi.

        Buyru, sosyal medyada yer alan olumsuz haberleri görerek testi yaptırmak istemeyenlerin de olduğunun altını çizerek, "Bunların da mutlaka açlık tokluk kan şekerlerini izlemeleri, en azından bir süre şeker açısından bir problem olup olmadığını ortaya koymak gerekir. Bugün yurt dışında doğuma gittiğinizde örneğin Amerika'da doğum yapan anne adayları eğer şeker yükleme testi yapılmadan gittiyse, mutlaka doğum öncesinde gebelik haftası ne olursa olsun orada yaptırmasını istiyorlar. Çünkü pek çok ülke şeker yükleme testini yaptırmamış bir anne adayını doğuma kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole uçtu!
        Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole uçtu!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Hamas'tan müzakere açıklaması
        Hamas'tan müzakere açıklaması
        "İsrail uluslararası hukuku ihlal etmiş olabilir"
        "İsrail uluslararası hukuku ihlal etmiş olabilir"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa