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Hepsiburada'nın yeni hizmeti Hepsiburada Premium'un tanıtımı, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ ve markanın reklam yüzü Cem Yılmaz'ın katıldığı basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium, yüzde 3 Hepsipapel kazancı, hediye BluTV ve ücretsiz kargo avantajlar sunuyor. Hepsiburada Premium'un, e-ticaret sektöründe yeni bir dönemi başlatması ve müşterilerine yılda 1 milyar TL'lik fayda sağlaması hedefleniyor.

Hepsiburada CEO'su Emirdağ, Türkiye'de e-ticaret ve online alışverişte standartları bir üst seviyeye taşıma amacıyla hayata geçirilen Hepsiburada Premium'un felsefesini anlattı.

Emirdağ, müşteri deneyiminin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, standartları daha da yukarı çıkarmak amacıyla Hepsiburada Premium'un hayata geçirildiğini söyledi.

'HEDEF 1 MİLYAR TL'LİK KATMA DEĞER'

Yeni hizmetin, müşterinin hayatını kolaylaştırmak ve ona çeşitli avantajlar sunabilmek adına kurgulandığını belirten Emirdağ, "Bunu yaparken benzeri görülmemiş genişlikte ve bütçe dostu fiyatlarla büyük bir paket hayata geçirmeye, 7'den 77'ye Türk insanının ihtiyaçlarını çok iyi anlayan, onlara göre tasarlanmış bir program sunmaya özen gösterdik. Amacımız, yaklaşık 1 yılda ortalama 1 milyar TL'ye yakın bir katma değeri müşterimizle paylaşmak, bu avantajları onlara sunmak. Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası Hepsiburada'nın sunduğu hizmetleri Hepsiburada Premium ile daha da ileriye taşıyoruz" dedi.

Emirdağ, "Hepsiburada Premium ile online alışverişte müşteri deneyimini tamamen değiştiriyor, onlara tüm yönleriyle bütünsel bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Müşterilerimizle karşılıklı güvene dayalı, sadakat temelli yepyeni bir bağ kuruyoruz. Hepsiburada Premium da orta ve uzun vadede Hepsiburada'nın iş modelinin önemli bir parçası olarak, müşterilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştıracağımız atılımların ilk adımını temsil ediyor" ifadelerini kullandı.